主流社会接纳移民的能力：魁北克省政府提出每年五万人受到质疑

魁省移民部交给Radio-Canada的两份报告都没有提供该省每年接收的移民不能超过五万人的依据。但是省移民部发言人说，省政府确实作过分析，使用的数据包括移民与本地人在失业率上的差距和大城市以外地区提供移民服务的能力等等。

而三年前退休的前魁省移民部官员麦格斯（Michèle Meggs）却承认，每年接收移民的数量和劳动力市场状况从来没有直接挂钩，移民部手里并不总是有用以制定这类政策的相关数据，而且大家对每年到底可以接收多少移民没有共识。换言之，每年五万人这个门槛 相当随意 。

魁北克省长勒格和移民部长布雷。 照片：La Presse canadienne / Jacques Boissinot

她还说，这个移民接纳标准只针对那些获得永久居留权的人。如果加上正在申请、身份未定的人，每年进入魁北克省的新移民实际上不止五万人。

麦格斯认为，政府制定接纳移民的数量应该参考住房、托幼服务系统和学校的容纳能力。

魁省人口学家泰尔莫特（Marc Termote）补充说，每年应该接收多少移民，从人道角度看和从经济角度看是不一样的。他在最近发表的一份报告中建议魁省每年接收58000名移民，以避免人口减少。但是省移民部没有采纳他的意见。

（Radio-Canada，Alexandre Duval, adaptation en chinois par Wei Wu)