出国旅行小心猴痘：加拿大公共卫生署发布警告

加拿大公共卫生署说，旅行者如果在国外被感染，可能会需要遵守当地为预防猴痘而采取的隔离等防疫措施，也可能在生病时得不到合适的治疗，因此无法按时回国。

公共卫生署建议人们至少在动身六周前咨询医生；如果出现猴痘症状要推迟旅行；戴口罩，勤洗手；避免和感染者直接接触，包括他们的衣物；有新的性伴侣或多个性伴侣的人更要格外小心。

猴痘患者的皮肤发生病变。 照片：CDC/Brian W.J. Mahy

加拿大政府的二级旅行健康风险通告建议旅行者采取额外保护措施，避免高风险活动，推迟旅行计划。三级通告建议人们避免非必要旅行，四级通告建议避免所有旅行。

公共卫生署星期三（6月8日）更新的旅行健康风险通告把27个国家列为有感染猴痘风险的旅行目的地。它们是：阿根廷，澳大利亚，英国，奥地利，比利时，捷克，丹麦，芬兰，法国，德国，匈牙利，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，葡萄牙，斯洛文尼亚，西班牙，瑞典，瑞士，拉脱维亚，马耳他，摩洛哥，阿拉伯联合酋长国，以色列，墨西哥和美国。

加拿大本土也已出现至少100起猴痘病例，其中90起在魁北克省。

（CP, CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）