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乘公交车将不再必须戴口罩：安大略省本周六开始，魁北克省下周六
从星期六（6月11日）开始，安大略省人在包括公交系统在内的大部分公共场所戴口罩不再是强制性的，魁北克省的公交系统将在一周后，也就是6月18日取消戴口罩强制规定。
但是在安大略省的老人院和疗养院，6月11日后戴口罩仍然是强制性的。该省卫生部门也建议高风险的聚居场所，例如收容中心和合租的住户继续戴口罩。另外，多伦多公共交通局
强烈建议乘客继续戴口罩。使用公交系统残疾人服务的乘客仍然必须戴口罩。
省首席卫生官莫尔（Kieran Moore）在星期三的新闻发布会上建议一部分安省人继续戴口罩，包括感觉戴口罩更安全的人，严重疾病的患者，正在康复的新冠患者，出现感染症状的人或者与新冠患者有过密切接触的人。
魁北克省：从下星期六起，建议公交系统乘客戴口罩，但不再强制规定
从6月18日起，魁北克省人乘坐公交车辆不再必须戴口罩。但是在医院、诊所和社区卫生所，戴口罩的强制性规定仍然保留。新冠患者在结束隔离后必须戴至少5天口罩。与新冠患者有过密切接触的人须戴10天口罩。
（CBC News, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）