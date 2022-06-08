乘公交车将不再必须戴口罩：安大略省本周六开始，魁北克省下周六

但是在安大略省的老人院和疗养院，6月11日后戴口罩仍然是强制性的。该省卫生部门也建议高风险的聚居场所，例如收容中心和合租的住户继续戴口罩。另外，多伦多公共交通局 强烈建议 乘客继续戴口罩。使用公交系统残疾人服务的乘客仍然必须戴口罩。

省首席卫生官莫尔（Kieran Moore）在星期三的新闻发布会上建议一部分安省人继续戴口罩，包括感觉戴口罩更安全的人，严重疾病的患者，正在康复的新冠患者，出现感染症状的人或者与新冠患者有过密切接触的人。

魁北克省：从下星期六起，建议公交系统乘客戴口罩，但不再强制规定

从6月18日起，魁北克省人乘坐公交车辆不再必须戴口罩。但是在医院、诊所和社区卫生所，戴口罩的强制性规定仍然保留。新冠患者在结束隔离后必须戴至少5天口罩。与新冠患者有过密切接触的人须戴10天口罩。

（CBC News, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）