推着童车冲过终点线：加拿大奶爸携幼子赢得布法罗马拉松冠军

35岁的麦卡内尼过去曾多次参加加美各地的马拉松和长跑比赛，并获得2013年尼亚加拉大瀑布马拉松冠军和2010年密西沙加马拉松季军。他一度告别长跑，直到儿子出生前不久才重新恢复训练。

小萨顿一出生就成了爸爸的训练伙伴。妈妈特意买了一辆适合推着跑步的童车作为父亲节礼物。麦卡内尼说，过去两年来，他大部分时间都是推着儿子跑步。

比赛途中，小萨顿一路叽叽喳喳，一见到警车和救护车就兴奋地指给爸爸看。麦卡内尼说，他从未在比赛中说过这么多话。他度过了非常快乐的两个半小时。父子俩最后以2小时33分32秒的成绩夺冠。麦卡内尼最好的成绩是2014年参加休斯敦马拉松比赛时的2小时18分15秒。

布法罗马拉松主办方总管韦伯（Greg Weber）说，他破例允许麦卡内尼推着童车参加比赛，希望有更多的人受到激励，开始跑步并和家人度过更多时光。

麦卡内尼说，他会继续和小萨顿一起训练，希望下一次参加比赛时，儿子不是坐在童车里，而是跑在他身边。

（CBC News, Bobby Hristova, adaptation en chinois par Wei Wu)