原住民寄宿学校旧址无名墓调查：加拿大政府任命特别协调员。

被委以重任的是来自魁北克省的莫霍克族原住民莫雷（Kimberly Murray）。她将在今后两年中充当受害者家人和原住民团体的倾听者，政府和社区之间、社区与社区之间的协调者。她还将为相关联邦法规的制定提出建议。

魁北克省莫霍克族原住民律师莫雷被任命为原住民寄宿学校旧址无名墓调查工作的特别协调员。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

很难找到比莫雷更合适的充当这些角色的人选。律师出身的她曾经担任安大略省助理副检察长，是第一个被任命该职务的原住民。她也曾担任调查寄宿学校系统的加拿大真相与和解委员会主任。她在过去一年里的工作正是负责一所安省前寄宿学校死亡事件的调查。

莫雷表示，她对获得这项任命感到荣幸和谦卑，她将和原住民社区合作，保护、寻找和辨识无名墓，送那些没能回家的孩子的遗骨回家，找到纪念他们的最好方式。

去年夏天，BC省和萨斯喀彻温省先后在原住民寄宿学校旧址上发现无名墓地。葬在那里的遗骸被初步认定为当年在上寄宿学校期间死亡的原住民儿童。

（CBC News, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu）