加拿大改进父母祖父母超级签证项目，持有者将可以在加拿大居住七年。

父母祖父母超级签证项目是加拿大为方便移民家庭团聚推出的多次入境、长期居留的探亲签证。过去超级签证持有者每次进入加拿大可居住2年时间，现在被延长至5年。在这段时间里，他们还可以在加拿大境内提出一次延长居留时间的申请，延长的居留时间最长为2年。

这意味着移民父母和祖父母如果是凭超级签证入境的话，最长可以在加拿大居住7年。

加拿大移民部长弗雷泽在新闻发布会上。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

昨天宣布的另一项改变是超级签证申请人将可以使用加拿大移民部指定的外国公司提供的医疗保险。他们将很快可以在加拿大移民部网站 （新窗口）上查到被允许提供这项服务的外国医保公司的名单。

超级签证申请人必须进行体检并有私人医疗保险。过去只有加拿大公司提供的医保被移民部承认。

移民为父母和祖父母办理家庭团聚移民需要等待的时间比配偶团聚移民漫长得多，引起诸多抱怨。加拿大因此自2011年起实行有效期十年的父母祖父母超级签证。但是为了避免给加拿大纳税人增加负担，超级签证持有者必须有私人医保，他们在加拿大生活的子女或孙子孙女也必须证明自己的收入能达到移民部的标准。