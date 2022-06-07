【专访】人权律师滕彪：纪念六四，就是把民主运动的精神传承下去

中国的 六四事件 已经过去了33年，但这个日子却成为了很多人共同的记忆，就“六四”给中国政治和社会，及个人带来的影响，也有很多分析和描述。

加广中文台采访了目前流亡美国的人权律师滕彪先生。

关于滕彪： 1973年出生于中国吉林省，著名维权律师。 2002年获得北京大学法学博士。之后，他常年代理中国公益人权案件，创办北京兴善研究所，推动新公民运动，也多次受到骚扰、被传唤被抄家，被吊销律师执照，甚至被禁止在中国政法大学授课。 2011年，民众响应 茉莉花革命 行动中，中国当局开始大量抓捕维权人士。2月，滕彪遭绑架酷刑70天。 2014年，他受邀赴美国哈佛大学，从此没有回到中国。 目前，他流亡美国，继续积极参与推动中国民主人权的各项活动。

加广：又是一年的六四纪念日，从1989年到今年已经是33年了，回看那场席卷全中国的社会运动，您觉得它给中国的社会和政治，带来的最大影响是什么？

滕彪：1989年的民主运动和随后的大屠杀，实际上非常深刻地影响了中国的政治和社会。这个影响是多方面的，包括对经济的影响，对整个的社会心理、政治心理的影响。

我曾经写过一篇文章，叫《从1989到“1984” - 天安们大屠杀与中国的高科技极权主义》 （新窗口），也就是说，1989的大屠杀开启了中国走向1984的道路。

现在，中国这种权贵资本主义或者叫国家资本主义，对民间社会的控制，对思想的压制等等，包括近些年越来越突出的“高科技极权主义”，就是利用各种新的高科技来加强对社会的全面控制，这种极权主义控制，是前所未有的。 引自 滕彪

在其极权国家，比如说北朝鲜等，包括更早的希特勒、前苏联的，完全没有现在的互联网技术、高科技控制技术。所以我认为，1989年让中国走向了一个新的极权。也有学者用市场极权主义来形容，这种新的体制是和过去的法西斯，过去的共产主义体制非常非常不一样的。

加广：最近看到吾尔开希监制和主持的系列访谈《呼唤自由之后》，你是受访的十位嘉宾之一。你说，六四的时候，你还是个高中生。那么，这一事件对您个人的影响又在什么地方呢？

滕彪：对，那时候我还是一个高中生，而且处在一种被洗脑的状态，但是到了1992年和93年之间吧，我了解到了89年发生的一些事情，尤其是 六四屠杀 的一些真相，这对我的震撼是非常大的。也就是说，它让我意识到了，我过去所接受的那些信息，接受的那些共产党的历史等等，都是一个被改编过的、被篡改过的虚假的历史。

所以，我就有意识的去找那些被中共审查，被过滤的书籍 —— 在90年代还是有这样的空间的，有一些地下出版物啊等等，我们可以了解到更多的历史真相。

后来有了互联网，虽然中共对互联网审查得很厉害，有各种各样的防火墙啊，控制啊，但是它毕竟带来了更多的信息，在技术层面上，共产党无法控制得那么严密。

1989年的事件，对我最大的影响就是，让我重新去反思自己所接受到的教育，自己所认识的历史。 引自 滕彪

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加广：从北大得到法学博士之后，你开始代理各种维权案件，比如影响广泛的 孙志刚事件 ，推动新公民运动，纪念六四，以及签署零八宪章。在六四事件之后，是曾经有过一段时间，有这样的一个推进公民运动的空间，你认为，它和“六四”的关联是什么？

滕彪：2003年的一系列公共事件，法律人起到了比较突出的作用。所以，后来很多学者就把2003年称作 维权运动元年 ，我也是最早推动中国公民维权的一个维权律师，一个法律学者。

维权运动，它和1989年的民主运动，甚至和更早的，比如说，80年代中期的大学民主运动，还有西单民主墙等，是有承接关系的——虽然它可能没有直接的联系，但是它有思想观念上的、精神上的联系。我们和之前的民主运动一样都是争取人权、争取法治。 引自 滕彪

在89年的时候，抗议者喊出反腐败，要新闻自由，要政治改革等等这些口号。那我们维权运动的表现形式，并不是说大家上街去喊新闻自由啊 —— 也是因为 六四 遭到了开枪镇压。

当时，维权运动的主要表现形式就是通过个案，主要是维权律师维权人士利用法律来争取公民的权利，用一个一个的案件来维护公民的人身权利、信仰自由、言论自由等等，它和民众的利益更直接紧密联系起来了，而在精神实质上，是民主运动的一部分，或者是中国民主运动的一个新阶段。

加广：推动公民运动、推动法治，这恐怕就是你们那一批人想到的，可以在一个框架下，在中国能够做到维护公民权益。但很快维权律师的活动也遭到了打压，维权律师和活动人士中，有坐牢的有流亡的。这是否说明，共产党体制里面是完全不允许有任何挑战的？

滕彪：这应该放在当时的历史背景下去理解，比如说，毛泽东时代文革时代，法制被完全破坏。中国共产党也觉得毛泽东那种搞法，没有办法统治下去，还有发生了大饥荒等等，所以，他们也要救共产党，也希望恢复法制。

当然，这种法制和我们理解的西方三权分立、司法独立有很大的距离，但它和毛泽东时代相比有了很明显的进步，比如，说公检法制度被恢复，然后律师制度恢复，然后有很多立法等等。

再后来，共产党提出社会主义市场经济，也就是说，它也要搞市场经济，而市场经济需要规则，需要更多的法律。

当然，共产党肯定不希望走民主宪政、西方式的法治，但是，它希望有市场，让这个国家更富裕，这是一种权贵资本主义 ——实际上就是，共产党能够控制的一种市场经济。

中国变得更加富裕，对共产党是有很大好处的，或者说，这也是它合法性的一个最重要的来源。

1989年之后，有一种普遍的看法就是，共产党用坦克用机关枪镇了压一个和平民主运动，它就完全失去了合法性。所以，在90年代之后，它搞市场经济，让中国的经济比较快速的发展，希望能通过经济发展来取得合法性。

对于绝大多数老百姓来说，反抗所面临的命运是六四屠杀，而如果共产党让大家过好日子，我们也就能够有所认同 —— 这大概就是维权运动的历史背景。

它既有中共发展市场经济的需要、恢复法制的需要，然后，在这个社会条件下，也有一些意识形态，比如依法治国，再加上互联网发展，以及律师群体的发展，让维权运动有了一定的空间，尤其是在江泽民、胡锦涛时代，这个空间还是有的。

虽然律师、维权人士、NGO也不断受到打压，但是在习近平上台之前那段时间里，维权运动还是发展比较快的。

总结一下，就是说共产党不会允许民间维权人士用法律来挑战它的政治权利、它的一党专制。 引自 滕彪

习近平上台的时候，他认为，维权运动已经对共产党造成了威胁，或者至少从发展趋势来看，按照他们的逻辑，如果维权运动，按照这种方式发展下去，那共产党肯定会受到非常严峻的威胁，所以，他开始进行全面的打压。

这个有习近平个人的因素，从他受教育的背景，他受到毛的意识形态的影响等等 —— 他是红卫兵意识形态。但我觉得，更重要的还是，共产党有一个优先需要保障的事情，对于共产党来说，最最重要的事情，没有别的，就是维持它的专制政体。在这一点上，无论是毛泽东，还是邓小平，还是江泽民、胡锦涛都是一样的。

在六四大屠杀之后，用邓小平的话说，就是“杀20万保20年稳定”，这句话对理解六四、理解一直到今天33年来的中国，非常非常重要的。

2020年1月12日，前往观察台湾大选的中国维权律师滕彪在台北一次活动上发言。 照片：Radio-Canada / Elaine Kurtenbach

加广中文：您觉得海外流亡者的状况在过去30年，他们在推动中国的民主运动或者公民运动的作用在什么地方？接下来还可以做什么来，让我们一直记住 六四 ？

滕彪：三十多年来，海外流亡人士做了很多的事情，包括一些人权个案、一些抗议、推动西方国家的相关政策，包括对国内受难者、政治犯、良心犯的资助等等，也有一些组织从海外推动中国的民间社会的发展，给他们提供培训、提供技术、提供资金，有大量的细致的工作一直有人坚持去做。

对于一个流亡者来说，你没有办法回到中国，在海外可能生活被边缘化，不如意，很多人的语言有障碍，面临很多困难，这些困境是很难用语言去形容的。

即便在这样的环境下，我觉得，海外异见人士首先要把八九的历史、民主运动的精神传承下去，激励更多的年轻人参与到推动中国民主的工作当中。

当然，对海外民主运动的批评也很多，而且，很多批评也是成立的，也是有道理的。很多海外民运人士，包括一些代表性的人物，他们的表现让人很失望。

海外的异议人士也应该不断去反思、不断去学习，因为这不是一劳永逸的，它是需要不断持续的过程，在这个过程中不断去提高自己，否则就会落伍，比如，对美国对欧洲或全球问题的看法都会落伍。

也有很多人，他们的做法变得非常可笑。举例来说，我们很多人住在美国，生活在民主国家，我们需要尽公民的责任，捍卫这个国家的民主自由。

但是，海外民运中的有些人竟然去支持美国“1月6号的国会山骚乱”，支持这样一个企图颠覆民主选举结果的活动，这和民主运动的精神是完全背道而驰的，对我来说是完全不可接受的。虽然他们也推动中国人权，也反共产党，但是他们的做法是给整个中国民运团体抹黑、减分，会减弱中国民运人士的公信力。 引自 滕彪

加广：那您个人呢？

滕彪：我来到美国之后，也一直在坚持做推动中国人权的工作。

我在大概七家人权机构做理事，和国内的维权人士也保持紧密的联系，每年都有很多的演讲，到各个大学和智库去讲中国的人权状况，中国对国际人权的威胁等等。

同时，我也在几家大学，包括在纽约城市大学亨特学院和在芝加哥大学讲授中国司法制度、政治、和人权。

怎么说呢？就是尽自己所能去让更多的人了解中国发生的事情，让更多的人愿意去投身人权的工作 —— 和做金融、做律师相比，这样的工作是没有什么钱可赚，而且，还有风险，即使在美国在自由国家做这样的事情，也有风险，包括给在中国的家人带来一些风险等等，但这个事情我会持续做下去的。

加广：你是觉得，“这是我的责任”？

滕彪：对，首先这是我的专业，我在中国教法律，研究中国的司法制度、政治制度。

其次呢，这也是我的责任，就是要让更多的人，要让英语世界的年轻人去了解中国，对中国有一个更清晰的、更有现实感的认识。

令我比较欣慰的是，每一学期都有学生表示，受到很大震撼，每学期都有学生表示，他们愿意做人权机构的志愿者，甚至将来会愿意做从事全职的人权工作。

加广：谢谢您接受我的访问。

滕彪：不客气，谢谢你的采访。