加拿大自由党议员拟提交个人法案，要求安全情报部门在申请法庭授权时更加透明。

扎西德认为，这样做有助于加强公众对加拿大安全情报机构的信任。她在星期一（6月6日）的新闻发布会上表示，她将就法案的具体内容征求法律专家的意见，争取在今年秋季议会复会时提交法案。

扎西德是穆斯林，来自安大略省士嘉堡中心选区。加拿大穆斯林全国委员会行政总裁法鲁克（Mustafa Farooq）在昨天的新闻发布会上也呼吁CSIS在调查工作中增加透明性。他说，理论上安全情报机构的存在是为了保护民众，但是穆斯林等少数族裔社区常常感到自己不是被保护，而是被针对。

加拿大联邦法院也曾在过去的判决中批评CSIS在申请法庭授权时忽略其坦诚义务。负责监督安全情报部门的的加拿大全国安全情报审查署正在对此进行评估。

以个人名义提出的法案不容易在议会获得通过。新一届议会开始时，众议院议长会用抽签方式来决定个人法案被讨论的顺序。

（CBC News, Catharine Tunney, adaptation en chinois Wei Wu）