关上移民加拿大的一道后门：魁北克省纯私立学校留学生毕业后将不再获得工作许可

所谓纯私立学校，指的是完全没有政府资助的学校。它们的课程设置和质量也很少受到魁北克省教育部的监督管理。近年来，该省许多纯私立预科学院和留学中介机构合作，从印度和中国等地大量招收留学生。他们毕业后即可获得工作许可，在工作一段时间后就可以着手申请加拿大永久居留权了。魁北克是加拿大唯一一个设立预科课程的省份，也是唯一一个可以向获得该级别文凭的外国学生提供工作许可的省份。

魁省公立预科学校对本地学生完全免费。外国学生获得私立学校的同类文凭需要交大约2万5千加元的学费。许多学生来魁北克只是为了移民。有些人根本不去上课，一到就开始打工，却也能顺利毕业。在Radio-Canada的调查记者披露这个留学产业链的乱象后，魁省政府开始进行调查。

魁北克省移民部长布雷。 照片：Radio-Canada / François Gagnon

魁北克省移民部长布雷（Jean Boulet）表示，新规定将从2023年9月1日开始实施。在此之前该省纯私立学校获得预科文凭（AEC）和同等级别的职业文凭（DEP）的外国留学生仍可申请工作许可。在此之后，那些毕业于政府资助的私立学校的留学生也可申请该许可。

但是布雷也指出，该省的预科留学产业需要进行改革，未来应该与加拿大其他省份采取同样做法。

加拿大联邦移民部的统计数据显示，从魁省纯私立预科类学校毕业后获得工作许可的外国留学生人数，在2016年至2018年期间为4900人，在2019年至2021年期间猛增到11500人。

此类学校的数量，2015年全省共有28所，2020年为49所。

（Radio-Canada, Romain Schué. Adaptation en chinois par Wei Wu）