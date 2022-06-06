- 主页
- 社会
- 贫困
近四分之一加拿大人称自己因食品价格上涨而减少进食
一项民调显示，面食和肉类等基本食物的价格上涨造成越来越多的加拿大人面临吃不饱的威胁，低收入家庭受到的影响最大。这项民调由食品公益组织加拿大食品银行委托Mainstreet市场调查公司主持进行。
受访人当中有将近四分之一表示，由于没有足够的钱买食物，他们吃得比应当吃的分量少。有五分之一的受访人表示，在2020年3月到2022年3月这两年当中，他们至少饿过一次肚子。
这次民调是在2月25日至3月2日期间通过电话进行的。有4009人接受了调查。
加拿大食品银行执行总裁比尔兹利（Kirstin Beardsley）说，全国大部分地区的食品银行都遇到了新顾客大增的情况，在某些地区甚至增加了25%。由于大部分食品银行的接纳能力已经达到极限，她预计今年夏天将是该组织成立41年来最艰难的。
加拿大统计局的数据显示，4月份加拿大食品价格比一年前平均上涨了9.7%，为四十年以来的最大涨幅。其中面点价格上涨19.6%，谷物产品上涨13.9%，面包上涨12.2%，新鲜水果上涨10%。
（CP, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）