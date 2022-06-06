近四分之一加拿大人称自己因食品价格上涨而减少进食。

受访人当中有将近四分之一表示，由于没有足够的钱买食物，他们吃得比应当吃的分量少。有五分之一的受访人表示，在2020年3月到2022年3月这两年当中，他们至少饿过一次肚子。

这次民调是在2月25日至3月2日期间通过电话进行的。有4009人接受了调查。

加拿大食品银行执行总裁比尔兹利（Kirstin Beardsley）说，全国大部分地区的食品银行都遇到了新顾客大增的情况，在某些地区甚至增加了25%。由于大部分食品银行的接纳能力已经达到极限，她预计今年夏天将是该组织成立41年来最艰难的。

加拿大统计局的数据显示，4月份加拿大食品价格比一年前平均上涨了9.7%，为四十年以来的最大涨幅。其中面点价格上涨19.6%，谷物产品上涨13.9%，面包上涨12.2%，新鲜水果上涨10%。

（CP, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）