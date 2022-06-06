加中、中澳空军冲突：中国政府指责加拿大和澳大利亚飞行员挑衅。

中国国防部发言人说，加拿大军机 以执行联合国安理会决议为借口，加大对中方抵近侦查并挑衅 。加拿大军机的操作 不友好、不专业 ，而中国军队 迅速采取了有理有力、安全专业的处置措施 。他要求加拿大严格约束一线军人，否则由此引发的一切严重后果都由加方承担。

加拿大军方上周三指责中国战机多次无视国际航空安全规范，靠近正在国际空域执行联合国监督对朝制裁任务时的加拿大巡逻机，有几次迫使加拿大飞行员不得不紧急改变航向以避免和挑衅的飞机相撞。

澳大利亚国防部星期天说，5月26日在南海空域，中国战机拦截一架澳大利亚P-8侦察机，突然加速飞到它前面，并释放含有铝箔丝的干扰弹。一部分铝箔被澳大利亚军机的引擎吸入。这是非常危险的。

中国外交部发言人赵立坚则说，中国军队一贯遵守国际法，操作规范专业。他还敦促澳大利亚 谨言慎行 ，尊重中国利益。

今年2月，一架澳大利亚海上巡逻机在该国以北上空飞行时，遭到附近一艘中国军舰用激光照射。中国国防部指责澳大利亚散布虚假信息。

2001年，一架美国侦察机在南海上空与拦截它的中国战机相撞，中国战机坠毁，美国侦察机紧急迫降海南岛，机组人员被扣押十天。

（AP, DW, adaptation en chinois par Wei Wu）