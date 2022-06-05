六四33周年，香港警方逮捕六人。

自1989年直到两年前，香港民众每年6月4日晚上都在维园举行烛光守夜。今年六四前夕，香港警方严厉警告市民在6月4日不得进入维园，否则会面临非法集会罪名。维园的部分区域当日被关闭。

香港中文大学的一些学生本星期发起了 寻找民女 活动。组织者把多个3D打印的微型民主女神像藏在校园各处，在网上提供线索，邀请中大师生去寻找，并把找到的雕像带回家，以此传承对六四的记忆。这项活动因校方干预现已停止。

前香港支联会副主席邹幸彤去年12月被以煽动他人参加未经批准集会的罪名被判刑。 照片：BBC

该校入口曾有一座民主女神像，由华人雕塑家陈维明仿照1989年天安门广场上的民主女神像创作。中大师生称它为 民女 （manneoi）。这座雕像在去年圣诞节被移除。

在微博上，一些网民绕过敏感词，用 It’s my duty 和一连串自行车图样来隐晦地表达纪念。但这些帖子很快被一周来高度戒备的网络审查人员删除。

在一部关于六四事件的BBC纪录片中，一个骑自行车去参加抗议活动的学生对记者说，他参加抗议的原因是 I think it’s my duty 。这句话和这个骑自行车的学生形象被许多人用作象征。

多个国家的驻港领事馆无视中国外交部警告，在窗口点燃蜡烛，并在社交网站上发表纪念六四的帖子。美国国务卿布林肯发表声明，向 那些为基本权利与自由奋斗的人表达敬意和纪念 ，并称美国不会忘记六四。中国外交部发言人对这份声明表示强烈谴责。

美国驻港总领事馆。 照片：Reuters / TYRONE SIU

去年12月，八名香港人因参加2020年的六四纪念活动被判刑，其中包括壹传媒创始人黎智英和前港支联副主席邹幸彤。邹幸彤在法庭上为自己辩护时表示，六四事件发生时她尚年幼，这些年坚持纪念六四，是因为 普普通通而善良的香港人，教会我什么是择善固执。...... 如果法庭一定要用煽动或煽惑等字眼，不如说是香港人煽惑了我要按良知行事，如果要因此受刑的话，我亦无怨无悔。

（CBC, AFP, BBC, VOA）