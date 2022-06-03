俄罗斯入侵乌克兰一百天：破坏大到“令人难以理解”

国际红十字会说，这一百天的战争给乌克兰造成的破坏，规模大到令人无法理解的程度。国际红十字会总干事马尔蒂尼（Robert Mardini）说，乌克兰平民蒙受的苦难，无论怎样形容都不过分。 住宅、学校和医院被摧毁，平民经历战火的恐怖，他们的生活和他们的家庭被撕裂了。 还有无数人生活在不知亲人下落的痛苦中。

乌克兰苏梅市。一对母子走过被炮火摧毁的房屋。 照片：Getty Images / Alexey Furman

战争迫使一千多万乌克兰人逃离家乡，其中六百多万人去往其他国家。联合国人权高级专员办公室的现有记录显示，有4169名乌克兰平民被打死，在关于丧生者的信息逐渐被确认后，这个数字将会更高。

俄罗斯政府发言人佩斯可夫今天表示，俄罗斯军队将继续在乌克兰的 特别军事行动 ，直到达成所有目标。他还说： 我们为人们提供了一个开始建立和平生活的可能性。

俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平。 照片：Associated Press / Mikhail Klimentyev

星期五在乌东卢甘斯克地区，俄军继续进攻北顿涅茨克。该市大部分城区已被攻陷并被炮火摧毁。卢甘斯克州长盖达伊说，俄军对医院、诊所和学校进行无差别轰炸，甚至轰炸了一家大型化工厂。乌克兰总统泽连斯基星期二表示，这简直是疯狂的行为。

在南部赫尔松州的西北地区，乌克兰军队发起反攻，迫使俄军退到伊胡列茨河东岸，对俄军的一条重要交通线构成威胁。

美国本星期宣布向乌克兰提供先进的火箭系统，其射程可达80公里。俄罗斯政府称这是在 火上浇油 。

俄罗斯已经在赫尔松州发行卢布，并向当地居民提供可快速申请的俄罗斯护照。俄罗斯副总理库斯努林上个月访问赫尔松和扎波罗热时表示，这些地区可以加入 俄罗斯大家庭 。

泽连斯基上星期视察哈尔科夫前线。 照片：Bureau de la présidence ukrainienne

泽连斯基今天发布的视频说： 我们已经为保卫乌克兰战斗了一百天。胜利将属于我们。

（Radio-Canada, CBC，adaptation en chinois par Wei Wu)