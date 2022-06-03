安大略省福特政府成功连任，两名反对党领袖黯然辞职

进步保守党赢得的议席甚至比2018年的上一届省选多了8个。CBC记者克劳利（Mike Crawley）说，2020年3月以前，省政府民望之低，已经到了福特出现在多伦多猛龙队获胜后的庆祝活动中都会引起一片嘘声的地步。但是新冠疫情的爆发改变了这一切。在一年时间里，福特举行了两百多次新闻发布会，所展示出的沉稳风格和形象极大地提高了他的声誉。

安大略新民主党领袖霍瓦特（Andrea Horwath）和安大略自由党领袖德尔杜卡（Steven Del Duca）都在选举结果揭晓后宣布辞职。霍瓦特自2004年起占据汉密尔顿中心选区的议席，这次也成功当选。这是她担任新民主党领袖以来的第四次省选。她在选举结果揭晓后致辞时哽咽着表示，现在是她应该 把火炬交出去 的时候了。

霍瓦特在致辞时激动落泪。 照片：Radio-Canada

安大略自由党再次惨败，不仅没能赢得官方保守党的地位，党领袖德尔杜卡也没能当选。

安大略绿党没能实现两人进入省议会的目标。但是党领袖施莱纳（Mike Schreiner）第二次在圭尔夫成功当选。他在2018年省选中成为安大略省第一个绿党议员。

无党派候选人布雷迪（Bobbi Ann Brady）在安省西南部的Haldimand-Norfolk选区获胜。进步保守党议员巴雷特（Toby Barrett)自1995年起占据该选区。布雷迪曾担任他的行政助理，在他宣布退出政坛后原希望代替他在进步保守党旗下参选，但是没能获得候选人提名，因此以无党派人士身份参选，并获得了巴雷特的鼎力相助。

（Radio-Canada, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu)