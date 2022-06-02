加拿大政府宣布向每个乌克兰难民发放3000加元的一次性补助。

弗雷泽说，这笔钱将帮助刚到的乌克兰人应付当下的日常需要。他还承诺，政府将继续帮助这些被迫逃离家园的人。

由于补助金是直接存入银行，因此申请人需要有一个加拿大银行的账户。联邦政府同时也敦促他们立刻申请社会保险号，以便开始找工作。

自从俄罗斯2月24日对乌克兰发动大规模入侵以来，数百万乌克兰人被迫逃离。据联合国估计，死于战火的乌克兰平民已超过四千人。

加拿大外长乔美兰在新闻发布会上。 照片：Radio-Canada / Camille Carpentier

加拿大外长乔美兰（Mélanie Joly）星期四在魁北克城与波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的外长举行会谈，讨论如何加强合作，共同对抗来自俄罗斯的假新闻和独裁主义等威胁。在会谈后的联合新闻发布会上，乔美兰再次重申加拿大支持乌克兰抗击侵略的立场。

加拿大目前有700名军人驻扎在拉脱维亚首都里加市，参加北约的 安心 军事行动。在俄罗斯总统普京宣布承认乌克兰东部的两个地区独立并向当地增兵后，加拿大宣布向里加市增派460名军人。乔美兰今天表示，如果北约决定进一步加强东欧防卫，加拿大还可以再向当地派出3400名军人。

（CBC, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu）