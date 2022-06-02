英国女王登基七十年，英国开始四天庆祝活动

伊丽莎白二世1953年加冕，是在位时间最长的英国君主，历经十四位首相。登基庆典每十年举行一次。当地记者埃贝尔(Éric Albert)说，尽管谁也不直说，但是大家都明白，这可能是96岁的女王最后一次登基庆典了。人们在庆祝的同时，也是在向她告别。

白金汉宫上空的飞行表演。15架飞机组成“70”的字样。 照片：Reuters / PETER NICHOLLS

过去七十年中时代变迁，英国王室也多次经历危机和丑闻。但是庆典前夕举行的民调显示，女王的民众支持率达到81%。埃贝尔说，她永远把对国家和王室的责任放在第一位，这是她受到爱戴的重要原因之一。

所有英联邦国家的首都都将在今天晚上点亮彩灯。今后几天中，英国各地将举行各种庆祝活动。星期六晚上白金汉宫前将举办音乐会，星期天伦敦市将举行彩车游行，同时英国各地的民众将举行八万多场街头派对和野餐。

出现在阳台上的王室成员明显减少，但是女王把她之后的三代王位继承人都带到公众面前，展示出一个瘦身而有序的王室。 照片：Reuters / HANNAH MCKAY

BBC记者伊斯顿（Mark Easton）说，无论遇到什么风浪，女王始终忠于自己的价值观。在一个越来越把喜怒哀乐溢于言表当成真实性的社会中，女王那种永远不变的克制和中规中矩是有风险的。但是七十年来，她代表了一种 国家生活中的温和、细致和令人心安的存在，使得时代变迁对普通民众来说较为缓和，更容易适应。

英国女王是加拿大名义上的国家元首，对加拿大进行过二十多次正式访问。

（CBC News, Radio-Canada, BBC, adaptation en chinois par Wei Wu ）