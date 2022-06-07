七十年在历史长河里只是一瞬间，但是对一个政权来说，这已经是相当长的一段路。中华人民共和国成立以来，哪些重大事件影响了历史进程？何时是生死关头？哪里是没有愈合的伤口？加广在中华人民共和国成立七十周年时推出这个播客栏目，把过去就这些问题对加拿大华裔学者赖小刚的采访整理汇总，供我们的网友下载收听。赖小刚在女王大学历史系任教。中国现代史是他的研究领域之一。

（首次发表于加广旧