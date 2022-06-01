接种新冠疫苗后患吉兰-巴雷综合症，BC省男子成功获得政府赔偿

吉兰-巴雷综合症是一种罕见的神经系统疾病，症状包括肌肉衰弱和瘫痪，可能危及生命。新冠疫苗引发这种疾病的几率是70万分之一，怀特曼在接种阿斯利康疫苗几天后不幸成为这个极少数群体的一员。根据加拿大卫生部目前收到的报告，加拿大全国共有10人在接种疫苗三十天内因吉兰-巴雷综合症住院治疗。其中四人接种了阿斯利康疫苗，五人接种了辉瑞疫苗，一人接种了莫德纳疫苗。目前他们都已出院。

怀特曼度过了艰难的一年，直到现在，他的四肢仍然不能自如活动。上楼梯时不用别人搀扶，独自去屋外散步，对他来说都是小小的胜利。他很高兴自己的病痛得到了卫生部的承认，但是对其病症评估和赔偿金额（他没有透露具体数目）并不完全满意，称它并不能弥补自己过去一年来的经济损失和精神、肉体所承受的痛苦。

在新冠疫情爆发以前，加拿大是七国集团中唯一一个没有疫苗损害支持项目的国家。新冠疫苗的大规模接种迫使加拿大政府补上了这个漏洞。

(CBC News, Jon Hernandez, adaptation en chinois par Wei Wu)