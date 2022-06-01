- 主页
- 健康
- 公共卫生
接种新冠疫苗后患吉兰-巴雷综合症，BC省男子成功获得政府赔偿
BC省居民怀特曼（RossWightman)本星期收到了来自加拿大卫生部疫苗损害支持项目的一封电邮。这封电邮证实他的吉兰-巴雷综合症(GBS)是由新冠疫苗引起的，这使他成为加拿大全国为数极少的几个因疫苗损害健康获得赔偿的人之一。
吉兰-巴雷综合症是一种罕见的神经系统疾病，症状包括肌肉衰弱和瘫痪，可能危及生命。新冠疫苗引发这种疾病的几率是70万分之一，怀特曼在接种阿斯利康疫苗几天后不幸成为这个极少数群体的一员。根据加拿大卫生部目前收到的报告，加拿大全国共有10人在接种疫苗三十天内因吉兰-巴雷综合症住院治疗。其中四人接种了阿斯利康疫苗，五人接种了辉瑞疫苗，一人接种了莫德纳疫苗。目前他们都已出院。
怀特曼度过了艰难的一年，直到现在，他的四肢仍然不能自如活动。上楼梯时不用别人搀扶，独自去屋外散步，对他来说都是小小的胜利。他很高兴自己的病痛得到了卫生部的承认，但是对其病症评估和赔偿金额（他没有透露具体数目）并不完全满意，称它并不能弥补自己过去一年来的经济损失和精神、肉体所承受的痛苦。
在新冠疫情爆发以前，加拿大是七国集团中唯一一个没有疫苗损害支持项目的国家。新冠疫苗的大规模接种迫使加拿大政府补上了这个漏洞。
(CBC News, Jon Hernandez, adaptation en chinois par Wei Wu)