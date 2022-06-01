尽管汽油价格飞涨，使用公交系统的加拿大人仍然不多

这是一个平均数，各地的情况不尽相同。例如，在安大略省伦敦市和布兰普顿市，公交客流量已经恢复到疫情前水平的70%或更高，但是在一些小城市，这个比例只有20%。在卡尔加里则恢复到了55%。

现在仍有19%的加拿大员工在家工作，另有5%的人是一部分时间在办公室，一部分时间在家工作。

多伦多城市大学的城市规划专家米特拉（Raktim Mitra）分析说，新冠疫情改变了人们的工作和通勤方式，现在有更多的人愿意步行和骑自行车。另外，开车的人很难改变习惯去坐公交车，而疫情前的公交系统乘客在与他人小心保持两米距离这么长时间后，有些人对重新开始置身于人群中有顾虑。

多伦多非营利组织、加拿大城市交通研究与革新联盟的负责人佩特鲁尼克（Josipa Petrunic）预测说，公交系统客流量完全恢复到疫情前水平可能还需要两年时间，但是公交系统需要为未来做好准备。她认为，由于移民和总人口的增加以及正常办公的恢复，人们很快就会开始抱怨公交服务不够快，不够方便，不能把他们送到想去的地方。

（CBC, Kyle Bakx, adaptation en chinois par Wei Wu)