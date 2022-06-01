加拿大央行基准利率上升至1.5%，将影响房市

中央银行通常在需要给经济降温和控制通货膨胀率时会提高基准利率。加拿大4月份的通货膨胀率已达6.8%，为三十年来最高水平，而且可能并没有达到顶点，在回落之前还将进一步走高。

新冠疫情期间，加拿大银行为刺激经济发展数次降息，使基准利率降低到历史最低水平。现在这个低利率时期显然走到了尽头。

基准利率一升高，各大银行将纷纷提高房贷和其他信贷的利息，那些在疫情期间趁着低利率买房的人，或是被疫情影响销售额、因此贷款维持公司的业主，每个月的经济负担将明显加重。

加拿大房地产市场在疫情期间相当兴旺，但过去两个月来房价已在下跌。多伦多经纪人、加拿大房贷协会负责人布鲁克斯（Samantha Brookes)说，房屋买方和卖方都将受到今天央行加息的影响。几年前很容易获得的1%或2%的房贷利息率，现在已经消失。

但是她也指出，从长远来看，把利率恢复到正常水平是正确的做法，对所有人都有好处。

（CBC News, Pete Evans, adaptation en chinois par Wei Wu）