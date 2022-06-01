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绕过议会的决策：特鲁多政府上台以来颁布多项不公开的枢密院令
特鲁多领导的加拿大自由党政府执政六年半以来共颁布了72项不公开的枢密院令，是上一届保守党政府的两倍还多。枢密院令不必经过议会投票，不公开的枢密院令甚至不会出现在该院的数据库中。讽刺的是，自由党还是反对党时，曾经就政府颁布秘密枢密院令的数量抨击过当时执政的保守党。
在特鲁多政府上台以来颁布的72项秘密枢密院令中，一半以上是在2020年4月以后，即新冠疫情爆发后颁布的。但是有关官员拒绝说明它们是否与抗疫有关。
枢密院令涉及的政策范围广泛，从禁止某个外国公司收购加拿大企业到规定在飞机被劫持的情况下由谁来下达击落飞机的命令。政府不公开一项枢密院令的理由通常与国家安全和军事行动有关。另外，按照加拿大投资法，涉及对外国收购者和投资者安全审核的枢密院令也可以不公开。
从2015年11月上台到2021年3月底，自由党政府一共颁布了55项未公开的枢密院令。一位工业部发言人说，其中32项涉及到加拿大投资法。但是目前还不清楚自那以后颁布的17项未公开枢密院令中有几项与投资法有关。
加拿大枢密院拒绝提供关于这些政令的细节。
枢密院令需要得到加拿大总督的批准，但是并不需要全体内阁成员签字。
哈珀政府颁布的未公开枢密院令中有三项的内容被披露，其中两项涉及恐怖袭击，第三项禁止中国昂纳信息技术公司收购蒙特利尔ITF科技公司。昂纳后来向联邦法院申请司法复议成功，现已将ITF纳入旗下。
（CBC, Elizabeth Thompson, adaptation en chinois par Wei Wu）