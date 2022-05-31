加拿大维吾尔人：害怕在照片中看到失联亲人

BC省的护士、维吾尔族活动人士特尼莎.玛才蒂克-奇拉说，她在四年前与新疆的亲友失去了联系。本来关系很好、经常在微信上聊天的兄弟、侄子侄女、朋友和同学，突然没有任何理由就再也联系不上了。从那时起她就没有听到过他们的消息。也是在那时，她得知大批维吾尔人被送进 再教育营 。

玛才蒂克-奇拉在接受CBC记者采访时说，她心里非常恐惧，害怕在照片上认出自己的亲人和朋友。同时她又觉得很多人面孔似曾相识，因为他们都是她的同胞。 万一我在照片上看到认识的人 – 我的兄弟，堂兄弟和侄子，我不知道我会如何反应，好像一碰就会碎掉的感觉。

前美国维吾尔协会主席伊利夏提说，他在2019年得知，他的两个姐姐被送进再教育营，曾遭到殴打，大姐精神已经失常。他说，他听到这个消息，心里充满内疚和无助， 你知道，当你的亲人在受苦，而你却什么也做不了的时候......

50岁的Hawagul Tewekkul被送进再教育营，原因不明。 照片：Xinjiang Police Files/International Consortium of Investigative Journalists

在被公布的照片中，有一张特别让他心里刺痛。那是一个维吾尔族中年妇女，直视镜头的眼睛里满是眼泪。 当我看到这位两眼含泪的女士，我就想，如果这是我的姐姐呢？如果我姐姐因为需要帮助，也曾这样流着泪看着照相机呢？

外泄照片拍摄于2018年1月至7月，共有五千多张。照片上的维吾尔人年龄最小的15岁，最大的73岁。他们当中至少有2884人被拘留。