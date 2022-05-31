夏天到！第42届蒙特利尔国际爵士音乐节宣布新阵容与场地

享有盛誉的 蒙特利尔国际爵士音乐节，Montreal International Jazz Festiva （新窗口）l ,将在6月30日到7月30日举行，也预示着两年来，首次在取消疫情限制下，爵士节完全回归常态。

爵士节目前公布的信息来看，来自30多个国家的近350位音乐人将会在10天内，为大家带来近500场室内以及室外音乐会，其中三分之二是免费的。

今天（星期二），蒙特利尔国际爵士音乐节召开又一轮记者会，揭幕新的蒙城TD俱乐部，以及更多演出阵容。

在市中心的爵士音乐节中心，前来采访的记者挤满了会场，并且不需要像去年那样戴口罩以及出示疫苗接种证书。

记者会的组织者在开场白中几次激动表示，自己非常、非常开心，爵士节终于回归正常，并且承诺，爵士节举行的这十天，将会星辉熠熠，更增加了与前来观看表演的观众的互动项目。

蒙特利尔市中心的艺术广场，将会设立多个舞台，为观众提供免费的现场爵士音乐演出，以及为民众提供娱乐、餐馆、酒吧等设施。

爵士节组织者非常开心，大疫情后，爵士音乐节回归正常。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

星光熠熠

已经有四十多年历史的蒙城爵士音乐节，曾经邀请过无数国内以及国际的爵士乐明星。

今年的演出阵容中包括了至少两位亚裔音乐人：去年得到葛莱美奖提名的华裔音乐人、吉他手Cory Wong；以及纽约钢琴家、作曲家Connie Han。

推介加拿大国内，尤其是魁北克艺术家，一向是蒙城爵士音乐节的传统，今年加国音乐人阵容包括了：

Dominique Fils-Aimé ：加拿大最高音乐奖朱诺奖的获得者，将在7月3号晚表演；

Jean-Michel Blais：魁北克音乐家;

Allan Rayman：来自多伦多的另类摇滚歌手；

Cadence Weapon：多伦多说唱歌手

国际音乐人中包括了：

萨克斯风演奏家Kamasi Washington；

Tash Sultanate：澳大利亚歌手、作曲家；

Joey Bada$$：说唱歌手

此外，还有来自尼日利亚、巴西、智利、挪威、瑞典等国的音乐人。

华裔吉他手Cory Wong将在Club Soda表演。 照片：Radio-Canada / Club Soda website

揭幕蒙城TD俱乐部

星期二的记者会上，爵士乐节还宣布，在艺术广场空间推出蒙特利尔TD俱乐部（the Club Montréal TD），并会在那里举办多场免费音乐会。

而且，这个俱乐部也提供名厨主理的食品和饮料。

此外，大家熟悉的户外场地，如TD大舞台，Rio Tinto 舞台，以及加拿大广播公司（Radio-Canada）舞台，和罗杰斯舞台等都会保留。

蒙城标志性音乐节

蒙特利尔国际爵士音乐节的创始人阿兰·西马（Alain Simard）曾表示，在1980年创办这个音乐节的时候，怎么也没想它会成为蒙特利尔的象征，每年为城市的酒店、餐馆、酒吧等带来过亿加元的经济收入，以及上千个临时性的职位。

他还称，爵士音乐节希望把不同年龄、背景和政治信仰的人聚在一起，享受音乐、舞蹈、美食、饮料，陌生人间相互交谈，包括很多来自各国的旅游者和当地爱音乐的人们，一起欣赏自己喜爱的爵士乐。

这个音乐节还催生了周边的音乐厅、餐厅、酒吧，蒙特利尔市还为爵士乐节设立了大片的步行区域。