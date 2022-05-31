军队性侵案不应自己调查审理：前加拿大最高法院大法官提交调查报告

阿尔布尔星期一（5月30日）公布的调查报告长达四百页，提出的改进建议有48条之多。她在昨天的新闻发布会上表示，过去加拿大军队不愿或不能真正落实来自外部的建议，只是做做表面文章。因此在她这次提出的最重要的建议之一就是国防部长必须在短期内就哪些建议不会被遵守做出公开说明。

由地方警察和法院来处理军队性侵案是受害者长期以来的要求。阿尔布尔说，过去二十年来，军事法庭对性侵案的处理方式无助于效率、纪律和风气的改善。

加拿大国防部长阿南德（Anita Anand)去年10月上任后，立刻把正在进行的军队性侵调查暂时移交给地方警察。但是原告保留让军队系统处理案件的权利。

阿南德表示，她欢迎和接受阿尔布尔提出的所有48条建议。其中17条在短期内就可以付诸实施。但是涉及到制度改变的建议还需要咨询军队将领的意见。

（CBC News, Ashley Burke, adaptation en chinois par Wei Wu）