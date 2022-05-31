加拿大最新控枪法案：冻结手枪流通，回购突击武器

加拿大去年5月修改刑法，禁止了九类突击武器。

C- 21法案建议的其他措施还包括:

吊销那些涉嫌家暴和刑事骚扰者的持枪证；

提高对枪支走私的刑事处罚；

制定 红旗法 以迫使那些对自己和他人安全构成威胁的人向执法机构交出武器；

以迫使那些对自己和他人安全构成威胁的人向执法机构交出武器； 要求对长枪弹匣进行永久性修改，使其容量不得超过五发子弹，并禁止大容量弹匣的出售和转让。

加拿大总理特鲁多说，大部分枪支拥有者确实是以安全、合法的方式使用它们。 但是除了射击运动和打猎以外，加拿大人没有任何理由需要在日常生活中拥有枪支。

公共安全部长门蒂西诺向议会众议院提交C-21枪支管控法案。 照片：La Presse canadienne

与去年夭折的枪支管控法案不同的是，C-21法案获得了大部分枪支暴力受害者、幸存者，反枪支暴力团体和市政当局的赞许。加拿大保守党和枪支拥有者权益团体则一如既往地批评政府把力气用错了地方。

去年的法案建议联邦政府与省级政府合作来进行手枪管控，但收到的反响多负面。这次的C-21法案放弃了这个设想。

蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante）说，C-21法案提出了反枪支暴力和家庭暴力的一系列途径，这将会改善蒙特利尔和全国所有城市的治安。但是她同时也表示，她希望看到对手枪的全面禁止。

(CBC News, Richard Raycraft, adaptation en chinois par Wei Wu)