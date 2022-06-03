写在前面的话：

2020年标志着加拿大与中华人民共和国正式建立外交关系五十周年。

按照常规，这应该是值得庆贺的一件事情。加拿大是最早承认中国，并建立外交关系的西方国家之一。

但现实是，目前，加中关系降到了五十年来的最低点。

2018年12月1日，加拿大应美国要求扣押了华为财务总监孟晚舟，并展开对她的引渡案审理。从此，两国关系急转直下。

今年，一项民调显示，加拿大民众中，对中国有好感的只占12%。

在这个系列节目中，加广中文台会采访加拿大政治、外交、学术、媒体领域中熟悉中国事务人士，梳理加拿大与中国建交五十年的历史，介绍加拿大对中国从友善、期待，到现在的茫然、失望，以及他们对未来的期许。