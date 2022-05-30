安大略省选进入最后冲刺阶段，福特进步保守党支持率领先。

根据资深政治分析人士格勒涅（Eric Grenier）对不同民调结果的综合计算，目前安大略进步保守党的选民支持率为36.6%，比排在第二位的安大略自由党高出将近10个百分点。自由党和新民主党的选民支持率分别为27.1%和23.5%。省议会官方反对党将在这两个党中间产生。绿党的支持率在最近几周有所上升，达到7%，这使该党可能在议会赢得第二个席位。

在议会所占席位必须超过63个才能组成多数政府。按照目前的情况来预测，安大略进步保守党可能赢得75个席位。

拥有25个选区的多伦多市是全省唯一一个安大略自由党的支持率（33.5%）超过安大略进步保守党（28.3%）的城市。但是在整个大多地区仍是进步保守党占上风（40.1%）。

在上一次省选中，安大略省绿党只有党领袖施莱纳（Mike Scheiner）成功当选。但是这一次在Parry Sound-Muskoka选区，占据该选区席位将近二十年的进步保守党老将米勒（Norm Miller）不再参选，自由党候选人因种族主义言论争议退出。这给绿党候选人里克特（Matt Richter）的获胜创造了条件。

省长福特的侄子、前多伦多市议员迈克尔.福特（Michael Ford）将在York South-Weston选区参选。

（CBC News, Lucas Powers, adaptation en chinois par Wei Wu)