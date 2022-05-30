我的移民我来收：魁北克省长希望由省政府完全掌管本省移民接收

分析人士预测说，这将引起加拿大联邦政府和魁北克省政府的新一轮交锋。因为加拿大的移民事务一向由联邦政府和省政府共同管理。联邦移民部主要负责接收家庭团聚移民、难民和来自该部主管的其他移民项目的申请人，魁北克省政府通过省级提名计划和一些专门人才通道接收经济类移民。

现在勒格的设想是除难民以外的所有移民都由省政府负责遴选和接收。星期天（5月29日），他在魁北克未来联盟（CAQ）大会的闭幕讲话中表示，现在的情况是来到魁北克省的移民有大约一半是联邦政府接收的。他们当中有许多人不懂法语。如果维持现状，法语将逐渐式微，魁北克将变成路易斯安那州。

位于美国南部的路易斯安那州曾是法国属地，有大量法裔人口。但是法语今天在当地只是增添一点文化特色而已。

过去魁北克省政府也曾数次要求联邦政府在移民事务上放权，但是从未成功过。勒格没有具体说明自己将如何在前人失败的地方获得成功。但是可以想见，这个问题将成为CAQ在即将到来的省选竞选中的重要议题。魁北克省选将于10月3日举行。

（La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu）