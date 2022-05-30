加拿大运载乌克兰难民的第二架飞机抵达蒙特利尔市

这架飞机是从波兰起飞的，加拿大外交部长梅兰妮·乔利（ Mélanie Joly）到蒙特利尔机场进行了迎接，她表示，从 6 月 2 日起，这些乌克兰难民将能从政府获得经济上的援助。

加拿大乌克兰人大会 ( Congrès ukrainien canadien ，CUC) 魁北克分会的主席迈克尔·舒维克（Michael Shwec） 对乌克兰难民受到的欢迎感到非常高兴，他对联邦政府、魁北克省政府以及蒙特利尔市政府表示了感谢。

迈克尔·舒维克还赞扬了魁北克人对乌克兰社区的支持，魁北克省许多人向协助难民的各个协会进行了大量捐款。

他说:

魁北克人民非常慷慨。 引自 加拿大乌克兰人大会 ( Congrès ukrainien canadien ，CUC) 魁北克分会的主席迈克尔·舒维克（Michael Shwec

联邦政府为乌克兰难民订了三架包机

联邦移民部长肖恩弗雷泽表示，加拿大的三架包机预计将总共运送近 900 名乌克兰难民。 照片：Radio-Canada / Hadi Hassin

加拿大联邦政府为把乌克兰难民接到加拿大而预订了三架包机，周日抵达蒙特利尔的是第二架。

第一架飞机已经于上周一抵达温尼伯，第三架飞机预计将于 6 月 2 日抵达哈利法克斯市。

根据政府的数据，截至到 5 月 25 日，加拿大收到超过 25.9万份乌克兰人的临时居留申请。

至今为止，共有 120,668 份申请获得了批准。

（Radio-Canada）