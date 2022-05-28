全加亚裔艺术展示在行动！主办城市温尼伯组织者之一杨时杰：大家的参与支持非常重要

杨时杰（Jié Yang） （新窗口）的专业是一名网络设计师。他出生在加拿大，他的父母来自潮州，他很骄傲自己的华裔潮州人身份。

他是加拿大曼尼托巴亚洲传统社区的董事会成员；他还参与创办了加拿大草原省份的第一个亚洲电影节“Fascinasian电影节 （新窗口）”，负责媒体和社交媒体。平时，他还参与喜剧表演。

“全加亚裔艺术展示在行动”海报。 照片：Radio-Canada / Access Asie Festival

大家的支持很重要

杨时杰表示，每年五月的亚裔文化月，是展示亚裔文化艺术传统的好时机，他呼吁大家参与支持。

周六晚间东部时间8点， 全加亚裔艺术展示在行动 （新窗口） 将在线上举办，今年的主办城市正是曼尼托巴的温尼伯。

作为主办城市，他们邀请了加拿大四个大城市的亚裔艺术家，从西部的温哥华、埃德蒙顿，中部的温尼伯，以及东部的蒙特利尔。

具体参与者： 温哥华的诗人Anjalica Solomon 以及电影人 Merissa Victor ； 埃德蒙顿的印度古典舞舞蹈家Soni Dasmohapatra 以及舞蹈、戏剧艺术家Shrina Patel； 温尼伯的日本传统鼓Fubuki Daiko; 蒙特利尔的作曲家、爵士乐演奏家Huu Bac Quach

这几位艺术家会展示自己的作品，还会介绍自己的创作，并回答听众提问等。（注册地址 （新窗口））

而在周日（5月29日）下午，温尼伯市的旧市场广场（Old Market Square）The Cube 舞台，将会有一场曼尼托巴亚裔文化社区主办的现场表演 （新窗口），包括韩国舞蹈比赛（K- Pop），以及爵士、说唱、嘻哈表演等。

2019年，曼尼托巴亚裔文化月疫情前最后一次大型活动。右三为杨时杰，右二为现任主席Yenny Trinh，以及创办人Art Miki。 照片：Radio-Canada / submitted by Yang Jie

全国性的亚裔文化月

两年前，蒙特利尔的通往亚洲艺术节提出建议，加拿大的亚裔传统社区应该团结起来，把不同的城市的亚裔社区联系起来，设立一个全国性的活动，于是有了这个 全加亚裔艺术展示在行动 。

它可以增加亚裔社区和艺术家之间的合作、联系、相互了解，促成和推介亚裔不同领域艺术家的作品。这也可以在全国范围内，让亚洲艺术家有更多的曝光机会，更更多代表在主流社区出现。 引自 杨时杰

Fubuki Daiko带来传统日本鼓。 照片：Radio-Canada

他认为，亚裔文化月给了亚裔文化展示的机会，也给了当地人欣赏亚裔文化的机会，给艺术家提供了机会。尤其是在这两年，疫情发生，出现了歧视和仇视亚裔的浪潮，更需要这种活动。

我对仇视亚裔浪潮并不觉得惊讶。在新冠疫情刚出现的时候，我就开始担忧，因为我知道，华裔和亚裔社区面对长期的歧视和不公正待遇。大家可能还记得在SARS爆发的时候，亚裔社区同样受到不公正待遇，主要是源于错误的消息和信息，以及种族主义。看到这两年仇视亚裔浪潮，我非常痛心，也非常担心，我的父母年事已高，我最不希望见到的就是他们被那些受了虚假新闻的蛊惑，或是种族主义者的骚扰。 引自 杨时杰

曼尼托巴亚裔传统社区参与了去年 停止亚裔仇恨 的抗议活动，吸引了很多亚裔参与其中。

杨时杰认为，温尼伯市状况相对还算好，但也有统计显示，曼尼托巴一个医护机构中，20%的亚裔医务人员称“受到了种族歧视” —— 非常不幸，他们一方面在疫情中救助病人，一方面却要承受歧视。

杨时杰介绍说，近年来，亚裔社区在温尼伯人数不断增加，包括来自中港台移民，来自南亚的移民等 —— 尤其是菲律宾移民非常集中，有更多的人参与和推动亚裔文化月的活动。