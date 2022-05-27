亚裔传统文化月: 加拿大前总督伍冰枝

毫无疑问，加拿大前总督伍冰枝 (Adrienne Clarkson) 是加拿大华人中最引人注目的人物之一。

伍冰枝于 1939 年 2 月 10 日出生于香港。

第二次世界大战期间，1941年，日本占领香港，伍冰枝的家人离开了香港， 伍冰枝随着家人于 1942 年移居加拿大。

CBC 主持人

伍冰枝的阅历极为丰富。

她曾在渥太华和多伦多等地就读，英语和法语流利。

作为进入加拿大电视界的首批女主持人之一，她曾经在加拿大广播公司CBC先后工作过 18 年，担任《Take 30》、《Adrienne at Large》和《The Fifth Estate》节目的主持人、采访人。

1982 年至 1987 年期间，伍冰枝担任了安大略省驻巴黎的总代表，并在 1987 年至 1989 年间出任了加拿大出版公司 McClelland & Stewart 的总裁。

加拿大首任华裔总督

伍冰枝是加拿大历史上的第一位华人总督. 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

1992 年, 伍冰枝荣获加拿大勋章。

1999 年，加拿大时任总理克雷蒂安任命伍冰枝 (Adrienne Clarkson) 为加拿大第 26 任总督,

她成为加拿大历史上的第一位华人总督，同时也是加拿大历史上的第二位女总督。

(RCI)