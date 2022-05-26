为何那么多孩子的生命都换不来美国枪支管控改革？

实际上，美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）已经承认，发生改变的希望很渺茫。因为在枪支管控法上的任何改革都需要共和党议员的支持。 我们过去已经遭到过多次失败。

《大西洋月刊》的作者弗洛姆（David Frum）认为，只有文化层面上的巨大变革才能解决美国的枪支暴力问题。这个问题如此严重，零碎的法律干预措施是无法解决的。

美国普通民众拥有的枪支数量超过四亿，枪支文化强大而根深蒂固，而政治上的两级分化使改变更难发生。共和党支持者和乡村人口拥有枪支的数量远远超过民主党支持者和城市人口。在一些共和党占上风的地区，人们常常认为枪支暴力造成死亡是大城市的问题。但实际上，共和党控制地区或州的死于枪支暴力的人数同样很高，与枪支数量成正比。

另一个枪支管控改革无法进行的重要原因是美国国会参议院。CBC记者帕奈塔（Alexander Panetta）把这里称为法案的 临终关怀机构 ，因为许多法案在这里死亡。如果没有获得两党的支持，一项重要法案的通过需要执政党在众议院和参议院各拥有60%的席位。

而目前民主党在参议院的一百个席位中占据48席，需要获得两名无党派参议院的支持才能勉强过半。要通过任何加强枪支管控的法律，民主党都需要至少十名共和党议员的支持。

州级政府近年来做出了一些努力。去年有27个州通过了七十多项加强枪支管理的法案，例如对持枪者的背景调查。但是也有19个州通过了放松管制的法律。

在美国，枪支作为死因已经超过了车祸。根据约翰斯霍普金斯枪支暴力研究中心的一份报告，2020年，美国死于枪支的人数大幅度增加，超过了4万5千人，其中有将近一半人死于凶杀案。其余的人多半死于使用枪支自杀。

（CBC, Alexander Panetta, adaptation en chinois par Wei Wu ）