魁北克省确诊25起猴痘病例，将开始为密接者接种天花疫苗

魁省代理公共卫生官布瓦洛（Luc Boileau）在新闻发布会上表示，猴痘不会像新冠病毒那样迅速而大规模地传染，但是情况仍然令人担忧。

魁省目前的大部分患者都是成年男性同性恋。只有一人未满十八岁。

联邦政府本周已向魁北克省提供了预防天花的Imvamune疫苗。与确诊患者有过密切接触的人从星期五（5月27日）起可以获得接种。猴痘病毒与天花病毒同属一类，因此天花疫苗对预防猴痘有效。传染病专家说，最好在与猴痘患者接触后的四天之内接种。

猴痘的症状主要是皮肤病变，可能伴随发烧、头痛、淋巴结肿大和关节疼痛。猴痘病毒的潜伏期一般是5到7天，但是也可能长达两到三周。大部分患者会在一个月内自己痊愈。

布瓦洛要求出现疑似猴痘症状的人自我隔离，与他人接触时戴口罩并遮盖病变皮肤。

到目前为止，加拿大其他省份还没有出现猴痘确诊病例。最大城市多伦多星期三发现了2个疑似病例。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）