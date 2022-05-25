魁北克省议会通过法语宪章改革法案，联邦政府表示可能加入法律挑战

法语宪章改革法将限制英语在魁北克省法庭和公共服务系统的使用，对市政部门和企业提高法语要求，增加预科学校的法语课。省政府还将成立一个法语部，任命一个法语专员，并将在实施该法的第二阶段提高对移民的法语要求。

这项法律的反对者担心它会损害魁省英裔和其他非法裔人士的权益，影响他们享受公共服务。

加拿大总理特鲁多对此表示关注。联邦司法部长拉麦迪星期三表示，如果针对这项法律的诉讼提交到加拿大最高法院，联邦政府将会参与，因为最高法院处理的诉讼涉及到全体加拿大人的利益。

拉麦迪同时表示，联邦政府很有可能会在同样情况下参与对魁北克世俗化法（21号法案）的法律挑战。这项法律禁止法官、公立学校教师和警察等 权威岗位 的公职人员在工作场合佩戴宗教标志。

拉麦迪的表态引起了魁北克省长勒格（François Legault）的不满。勒格说，联邦政府在这个问题上显示出对省级政府管辖权限的不尊重。

（Radio-Canada, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）