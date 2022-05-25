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魁北克省议会通过法语宪章改革法案，联邦政府表示可能加入法律挑战

拉麦迪。

加拿大司法部长拉麦迪。

照片：La Presse canadienne / Fred Chartrand

RCI

魁北克省议会星期二（5月24日）以78票赞成、29票反对通过了法语宪章改革法案，即96号法案。该法案旨在加强法语地位，近来引起一些魁省非法裔人士和团体的担忧和抗议。加拿大司法部长拉麦迪（David Lametti）今天表示，联邦政府可能加入相关法律诉讼。

法语宪章改革法将限制英语在魁北克省法庭和公共服务系统的使用，对市政部门和企业提高法语要求，增加预科学校的法语课。省政府还将成立一个法语部，任命一个法语专员，并将在实施该法的第二阶段提高对移民的法语要求。

这项法律的反对者担心它会损害魁省英裔和其他非法裔人士的权益，影响他们享受公共服务。

加拿大总理特鲁多对此表示关注。联邦司法部长拉麦迪星期三表示，如果针对这项法律的诉讼提交到加拿大最高法院，联邦政府将会参与，因为最高法院处理的诉讼涉及到全体加拿大人的利益。

拉麦迪同时表示，联邦政府很有可能会在同样情况下参与对魁北克世俗化法（21号法案）的法律挑战。这项法律禁止法官、公立学校教师和警察等权威岗位的公职人员在工作场合佩戴宗教标志。

拉麦迪的表态引起了魁北克省长勒格（François Legault）的不满。勒格说，联邦政府在这个问题上显示出对省级政府管辖权限的不尊重。

（Radio-Canada, CBC, adaptation en chinois par Wei Wu）

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