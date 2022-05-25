德克萨斯州校园枪击案-19名学生和2名老师丧生。

当地时间星期二（5月24日）上午11点多，凶手持一支步枪闯入罗布小学的一间教室，反锁了门。警察很快赶到，但无法立刻阻止他开枪。19名学生和2名老师被打死，还有多人受伤。一些孩子逃了出来，躲进了学校旁边的一家殡仪馆。

凶手已被警察击毙。他是一个18岁的本地年轻人，与祖父母同住。他在前往罗布小学之前开枪打伤了自己的祖母。她目前正在医院接受抢救。据认识他的人透露，他是本地一所高中的学生，没有朋友，和同学关系不好，可能受到霸凌。警方发言人说，他没有犯罪记录，也没有街头黑帮关系。

这是美国2012年以来死伤最多的校园枪击案。那一年，康涅狄格州牛顿市的校园枪击案造成26人丧生。

一名遇难者的母亲告诉《华盛顿邮报》记者，她的儿子、10岁的洛佩兹（Xavier Lopez），前一天刚刚获得了一张奖状。暑假在三天后开始，他本该在过完这个暑假后升入尤瓦尔迪市的弗洛雷斯中学。

包括乌克兰总统泽连斯基在内的许多国家领导人对受害者的家人表示哀悼。罗马天主教皇方济各和加拿大总理特鲁多不约而同地在他们的声明中使用了 心碎 一词。教皇呼吁美国加强枪支管控，以保证这类悲剧不再发生。

尤瓦尔迪市距离美墨边境仅80多公里，人口15000多人，是尤瓦尔迪县的首府。