【报道】三位年轻亚裔舞者亮相蒙城“通向亚洲艺术节”：寻找身份，跳出自我

不知不觉，五月亚裔文化月活动已经进入了第三个星期。

在魁北克的蒙特利尔，通往亚洲艺术节 （新窗口）将在本周四推出三位年轻亚裔舞者的表演。(详情请点击这里 （新窗口））

这场舞蹈演出分为两个部分，一部分是两位华裔联合创作的《两只老虎，Double Tigers》，表演者是来自中国的Naishi Wang，和马达加斯加华裔Claudia Chan Tak。另一部分是蒙古裔的Misheel Ganbold自己创作的Od-Sor。

三位舞者的成长背景、经历截然不同，但都对舞蹈充满热爱，希望借这个舞台表达自我，展现亚裔舞者的力量。

在周四演出前，加广中文台采访了Misheel Ganbold 和Claudia Chan Tak。

舞蹈圈子本来就小，亚裔的舞者就更少了。我希望大家能够团结、相互扶持、相互鼓励。 引自 Claudia

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

加拿大与蒙古

Misheel Ganbold出生于蒙古共和国，5岁的时候，Misheel随母亲来到加拿大，成长过程中，她一半时间在加拿大，一半时间在蒙古，并且骄傲于自己的两种文化传承。

我出生在蒙古，我在蒙古和加拿大长大。我非常珍视我的蒙古文化传承，我会说蒙古语，那里有家人、有房子、有我的生活，今年夏天我就会回去蒙古。我认为，加拿大和亚洲文化就如阴阳，亚裔文化是阴，而加拿大文化是阳。 引自 Misheel

她表示，自己的观察是，通常到了第二代的亚裔，对自己的文化就不太熟悉了，和他们的父辈文化不太亲近了。但她感觉，因为受到两种非常不同文化的影响，她对事情的反应和行为方式会与本地长大的孩子有所不同，她希望更多了解自己的蒙古文化和背景，帮助自己理解这种不同来自哪里。

小时候，母亲建议她学习钢琴，但是她时常会在舞蹈教室前驻足。她的母亲对她比较严格，她最初甚至是瞒着母亲学习舞蹈的，但她很快发现，舞蹈才是自己的真爱。

她喜欢嘻哈，也学习了现代芭蕾和现代舞。

作为年轻艺术家，开始总是很困难，需要慢慢建立自己的关系网。

去年秋天，她从大学商学院毕业，也在两个专业舞蹈团跳舞，还做模特，对这样忙碌辛苦的生活，她感觉很充实很快乐。

我希望将自己作为舞者的思考放进我的舞蹈里，就是想展现我自己，和大家分享我的经历和思考，我是谁？两种非常不同的文化在我身体里相互交替，在这个过程中，我如何找到作为个人希望保持的价值，这是人生中一个非常有意思的过程。我的舞蹈是关于记忆思想，更为诗意。 引自 Misheel

两只老虎

Claudia告诉记者，虽然同样是华裔，但她和搭档Naishi Wang有很多不同之处：性别不同；他出生在中国，她出生在加拿大；他是在北京舞蹈学院受专业培训的舞者，而她在大学主修视觉艺术。

但她发现，俩人单独的作品中，都喜欢探讨自己的华裔身份。

而且，他们两人都是属虎的，今年又恰巧是虎年。所以，这次的合作，他们决定从虎年这个点切入，展现如何确立亚裔身份。

比如，舞蹈中借鉴了中国书法中的 虎 字的不同的写法，也有很大部分是他们的即兴发挥。

我们从虎从双倍这个概念，如何叠加起来，让自己更有力量，更强壮，如何经由我们身体的动作来表达这个概念。创作的过程是一个分享的过程，它比展现一个完美的舞蹈更加重要，希望与观众分享。 引自 Claudia

在采访中，Claudia 不仅谈及两年多的新冠疫情给她个人带来的影响。

最令我吃惊的是，在这场仇视亚裔浪潮中展现出来的暴力，肢体侵犯，尤其是对亚裔老人们的侵犯。

我感觉，媒体报道出来的严重程度远远不及现实发生的仇恨事件。我们已经是处于疫情，无法见到亲人了，但每天看到的消息却是我们的父母、祖父母一代可能受到的暴力攻击，这令我震惊、心碎。 引自 Claudia

她参加了去年亚裔反对仇视歧视的抗议活动，也是在那个活动中，她意识到，亚裔各族裔必须团结起来，联合展示社区的力量。

她还专门为亚裔舞者建立了一个档案库，以此推介更多的亚裔艺术家。