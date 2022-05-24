达沃斯峰会: 各国担忧经济前景

这次峰会是在北美和欧洲的通货膨胀率达到四十年来最高的背景下开幕的，物价的飙升正在损害消费者信心，拖累许多行业的企业盈利，并导致一些国家的央行，首先是美联储，开始进入了加息周期。

俄罗斯于 2 月 24 日在乌克兰发动的军事进攻更加剧了这一问题，食品和能源价格大幅上涨，加上中国针对 COVID-19 的反复封锁，进一步扰乱了供应链。

至少四个危机相互交织

北美和欧洲都在经历 40年来未见的高通货膨胀。 照片：iStock

德国副总理兼经济和气候部长罗伯特·哈贝克 （Robert Habeck）说， 我们至少有四个危机，这些危机是相互交织的。我们有高通胀危机 [...] 我们有能源危机 [...] 我们有粮食安全危机和气候危机，如果只关注其中一个危机，我们则无法解决问题，

他补充说， 如果这些问题都得不到解决，我真的担心我们将直接走向一场全球衰退，给全球稳定带来严重后果 [...]。

IMF 预测 "现阶段不会出现衰退"

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃 照片：Reuters / MIKE THEILER

国际货币基金组织（IMF）在上个月第二次下调了对世界经济的增长预测，理由是乌克兰的战争，并称通胀对许多国家来说是一个明显而现实的危险。

在达沃斯峰会 （新窗口）上，国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周一表示，战争、金融状况收紧和价格飙升，特别是食品价格的冲击，明显使世界经济的前景更为黯淡。

然而，当被问及她是否预计会出现衰退时，她回答说： 不，现阶段不会，但这并不意味着不可能。

2022 达沃斯峰会 （新窗口）从 5 月 22 日持续到 26 日。