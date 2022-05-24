- 主页
- 环境
研究表明，空气污染会导致 COVID 病情更严重
对安大略省医院 COVID-19 患者进行的一项大范围研究发现，患者感染的严重程度与他们所接触的空气污染物的水平之间存在着联系。
以美国加利福尼亚大学 （University of California）环境流行病学家 Chen Chen 为首的研究团队在加拿大医学协会杂志 (CMA) 上发表了这项新该研究，研究显示，有证据表明，空气污染是无声的杀手。
空气污染与病情严重程度
这一研究调查了 2020 年安大略省超过 150,000 例 COVID-19 病例，包括有多少患者因 COVID-19 住院，有多少人被送入重症监护室，有多少人失去了生命。
然后，研究人员把健康数据与空气监测记录以及其他信息来源（如卫星图像）相结合，他们模拟了安大略省三种常见污染物的水平：细颗粒物、二氧化氮和对流层臭氧。
研究人员使用统计方法排除了十多种不同外部因素的影响，如患者之前已有的疾病和社会经济地位。
研究人员们发现，患者长期接触空气污染物的水平高低与其对 COVID-19 病毒的反应严重程度之间有联系。
患者接触的细颗粒物每增加 25%，感染 COVID-19 后入院的机率就会增加 6%，入住重症监护病房的机率增加 9%，研究团队发现死亡率与细颗粒物的接触之间没有联系。