研究表明，空气污染会导致 COVID 病情更严重。

以美国加利福尼亚大学 （University of California）环境流行病学家 Chen Chen 为首的研究团队在加拿大医学协会杂志 (CMA) 上发表了这项新该研究，研究显示，有证据表明，空气污染是无声的杀手。

空气污染与病情严重程度

这一研究调查了 2020 年安大略省超过 150,000 例 COVID-19 病例，包括有多少患者因 COVID-19 住院，有多少人被送入重症监护室，有多少人失去了生命。

然后，研究人员把健康数据与空气监测记录以及其他信息来源（如卫星图像）相结合，他们模拟了安大略省三种常见污染物的水平：细颗粒物、二氧化氮和对流层臭氧。

研究人员发现，空气污染的水平与 Covid 患者的病情严重程度之间有关系。 照片：AFP / MONEY SHARMA

研究人员使用统计方法排除了十多种不同外部因素的影响，如患者之前已有的疾病和社会经济地位。

研究人员们发现，患者长期接触空气污染物的水平高低与其对 COVID-19 病毒的反应严重程度之间有联系。

患者接触的细颗粒物每增加 25%，感染 COVID-19 后入院的机率就会增加 6%，入住重症监护病房的机率增加 9%，研究团队发现死亡率与细颗粒物的接触之间没有联系。