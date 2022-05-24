坎卢普斯原住民寄宿学校旧址发现无标记坟墓一周年：BC 省原住民举行悼念仪式

去年 5 月下旬，在不列颠哥伦比亚省BC 省坎卢普斯市一个原住民寄宿学校 - Kamloops Residential School 的旧址，人们发现了 215 名儿童的遗骸，这一事件在加拿大全国引起强烈震动。

本周一，在纪念仪式上，第一民族 Tk'emlúps te Secwépemc First Nation 的议员珍妮特·朱尔斯 （Jeanette Jules）说，仍在这片土地上的所有孩子们，我祈求你们知道，我们没有忘记你们。

她说，你们在我们的心中、在我们的思维中、在我们的身体中，在我们的长者中。

原住民社区领袖罗桑娜·卡西米尔 （Rosanne Casimir,左起第二人）和加拿大总督玛丽·西蒙 (Mary Simon,左起第三人) 在仪式上. 照片：Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

社区领袖罗桑娜·卡西米尔 （Rosanne Casimir）和加拿大总督玛丽·西蒙 （Mary Simon） 在仪式上发表了讲话。

总督玛丽·西蒙向聚集在那里的数百人说：

在我的母语中有一个词，意思是 ‘永不放弃’，无论多么艰难，你从不放弃。 引自 加拿大总督玛丽·西蒙

特鲁多的到场

加拿大总理特鲁多参加了 BC省 Tk'emlúps te Secwépemc First Nation的悼念仪式。 照片：Radio-Canada / Jenifer Norwell

当加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）在下午晚些时候抵达现场时，人群开始高唱着歌曲，歌词说到，加拿大完全是建在原住民的土地上，而且许多人还对政府表示了失望。

Tk'emlúps te Secwépemc First Nation 的首领罗桑娜·卡西米尔立即讲话，要求人们保持冷静和尊重。

她说：我感谢总理今天来到这里，这很重要，代表了一种转变，这是一次政府间的会晤。

特鲁多说，对于经历了愤怒和伤害的人，我听到了你们的声音。 [...] 在您正在经历的这段旅程中，我将努力成为最好的合作伙伴。

（Radio-Canada）