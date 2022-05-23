加拿大保守党的种族主义电邮风波：当事人退党，总部停止调查

此事的起因是布朗团队寄出的一封抨击 大取代 阴谋论的邮件。这名保守党员在收到邮件后回复说，自己信奉纳粹主义，认为如果是希特勒赢得了第二次世界大战，现在加拿大就不会有 所有这些亚洲人、中国人、韩国人、非洲人、牙买加人等等 带来的麻烦了。这封电邮最后说： 我支持皮埃尔.普瓦列弗尔（Pierre Poilievre）！

普瓦列弗尔也正在竞选保守党领袖的职位。这封电邮被公开后，他表示自己不需要种族主义者的支持。

保守党总部在星期天晚上通知各竞选团队说，此人已经退党，调查也就不再继续。布朗团队的负责人之一伦佩尔-加纳（Michelle Rempell Garner）对这个结果表示满意。她在推特上说，如果有一件事我们应该达成共识，那就是保守党内没有种族主义的地盘。

（CBC, Richard Raycraft, adaptation en chinois par Wei Wu）