一名俄罗斯士兵被乌克兰法院以战争罪判处无期徒刑

21岁的希希马林上星期认罪并请求受害者遗孀原谅。2月24日，俄罗斯军队兵分两路对乌克兰首都发起闪电战。几天后希希马林所在的坦克部队溃散时，他和几个同伴抢了一辆私家车代步。2月28日，他们在乌克兰北部的丘帕希夫卡村遇到骑着自行车路过的62岁村民谢利波夫。希希马林向谢利波夫的头部连续射击数枪，使他当场死亡。主审法官说，这是意图明确的杀害平民，希希马林违反了关于战争的法律和惯例。

希希马林上周作证时说，当时谢利波夫正在打电话，一个同车的士兵叫他开枪，以防暴露踪迹。希希马林说，他起初拒绝了，但是另一个士兵也命令他开枪，他于是服从。在法官的追问下，他承认那个士兵并不是他的上级。

乌克兰检控方正在国际刑事法庭和其他国家调查人员的协助下进行一万多起战争罪调查。今天的判决可能会被用作先例。

希希马林的辩护律师说，这个判决极为严厉，他可能提出上诉。谢利波夫的遗孀则表示，她不反对把希希马林送回俄罗斯，用他换回马里乌波尔钢铁厂的乌克兰俘虏。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)