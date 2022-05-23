如果台湾变成乌克兰：拜登表示如果台湾遭到入侵美国将以武力介入

在这次与日本首相岸田文雄共同举行的新闻发布会上，拜登在记者问是否会在台湾遭到入侵的情况下军事介入时立刻给出了明确的肯定回答。当记者再次确认时，他表示这是美国作出的承诺。他解释说，美国同意 一个中国 的政策及相关协议，但是以武力夺取台湾是不适当的，这将使整个地区陷入混乱。美国将与其他国家一起阻止这种情况的发生。

白宫稍后淡化拜登的说法，称美国的对台政策并没有改变。中国外交部发言人对拜登的话表示 强烈不满和坚决反对 ，并再次重申台湾问题属于中国内政。

今天宣布成立的印太经济框架没有把中国包括在内。它共有13个初始成员国，即美国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南和文莱。中国外长王毅说，这是美国针对中国搞的小圈子，它必将以失败告终。

酝酿已久的印太经济框架被视为抗衡中国影响力的尝试。它目前还不是自由贸易协议，成员国将在数字经济、供应链、绿色能源和反腐这四大领域加强合作。

拜登从上星期五开始出访亚洲。这是他当选美国总统后的首次亚洲之行。他首先到达首尔，与韩国总统尹锡悦会晤，然后飞往东京。

（AFP, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)