【分析】加拿大禁了华为5G，专家警告：中国可能报复

上周五，加拿大政府正式宣布，将禁止中国电信巨头华为以及中兴（ZTE）参与加拿大的5G建设，而电讯运营商必须拆除已经安装的华为5G和4G设备，政府不会给予资助和补偿。

随后，中国驻加拿大大使馆在官方网页中发表声明表示：“加方声称就上述决定同盟友进行了协商，说白了就是要配合美国打压中国企业。加方所谓的 安全 考虑，不过是政治操弄的幌子”。

而中国外交部发言人汪文斌也记者会上表示，中方对此坚决反对，将进行全面、严肃评估。我们将采取一切必要手段维护中国企业的正当权益。

星期五，加拿大总理特鲁多出席一项公开活动时表示，（禁止华为5G）决定，政府进行了细致的研究，考虑各种因素，也密切关注我们的盟友和合作伙伴在全球范围内在电信安全方面所做的事情。

政府理解可能因这一决定而面对的挑战，但是，保护加拿大的安全与国家利益极其重要的。 引自 加拿大总理特鲁多

加拿大中文问题专家玛格丽特.迈凯格-约翰逊（Margaret McCuaig-Johnston）。 照片：Radio-Canada / submitted by Margaret McCuaig-Johnston

专家：警惕中国报复

加拿大多位中国问题专家在接受媒体访问时明确表示，要警惕中国的报复行动。

在去年12月，中国驻加拿大大使丛培武曾公开警告加拿大，弃用华为5G，加拿大将为此付出代价。

目前，加拿大政府的网站上，对于前往中国旅行的加拿大人的建议是：由于存在任意执法风险，前往中国旅行 需保持高度谨慎 。

加拿大外交部表示，他们正在密切关注事态发展。

曾多年推动加中科技交流的渥太华大学科学技术与政策研究所资深研究员玛格丽特·麦凯格-约翰逊（Margaret McGuaig-Johnston)接受加广采访时表示，我们都看到了孟晚舟案发生后，两名 加拿大麦克 被随意拘押，我们也看到澳大利亚仅仅是提出调查新冠病毒起源，就遭到中国经济、贸易报复。

中国以贸易作为报复手段已经不稀奇了，加上中国驻加拿大大使的威胁，以及中国在孟晚舟事件上的做法，我建议，在中国的加拿大人要格外警觉。 引自 玛格丽特·麦凯格-约翰逊

在接受加拿大环球新闻采访时，中国问题专家查尔斯.伯顿教授（Charles Burton)表示，中国的报复性措施可能是针对个人的，比如驱逐加拿大记者，也可能是贸易上的，禁止某些商品进口，或者逮捕加拿大人、攻击加拿大网络等。

加拿大目前也很关注在孟晚舟事件发生后被改判死刑的加拿大人谢伦伯格的命运。

但查尔斯伯顿教授认为，中国对加拿大实施报复的话，对双方都没有好处。

有意思的是，加拿大宣布禁止华为5G的前一天，中国政府宣布，解除对加拿大菜籽油的进口限制。

阿尔伯达大学中国研究所公布的数据显示，在2021年，加拿大出口中国贸易额比上一年增加了14%。

但麦凯格-约翰斯顿女士认为，现在的情况发生了很大的变化，加拿大已经把中国告到了世贸组织（WTO），申诉正在进展之中。同时，随着俄国入侵乌克兰，中国需要保障自己的供应。

她还强调，加拿大正在制定的 印度-太平洋战略 中，非常重要的一点是，加拿大企业不应该把市场和供应链全放在中国这一个篮子里，需要有更加多元化的市场战略。

2018年，加拿大应美国要求，在温哥华机场逮捕了华为财务总监孟晚舟，十天之后，中国在北京和丹东分别逮捕了康明凯和麦克·斯帕佛。

两人在中国监狱遭关押超过1000天，直到孟晚舟和美国检方达成协议，加拿大政府释放她之后，两名麦克也同时被释放。有媒体曾形容像是 战俘交换 。

事件成为了加中关系的转折点，加拿大人对中国的好感度急剧下降。

拆除期限太长，威胁依然在

加拿大政府周五发布的声明还显示，要求加拿大电讯运营商在2024年六月中以前，拆除已经安装的华为5G设备；在2027年六月中以前，拆除华为的4G装备。

不过，华为的手机等电子产品依然可以在加拿大销售。

加拿大的两大电讯运营商Telus和罗杰斯已经在去年先后宣布，与瑞典的爱立信合作开发5G网络。

加拿大是 五眼联盟 中最后一个做出禁止华为5G决定的国家，其他四国，包括美国、英国、澳大利亚、以及新西兰都已经做出了禁止或是限制使用华为技术的决定。

有加拿大的情报安全人士曾表示，加拿大用了三年的时间才做出禁止华为的决定，已经一定程度上影响了 五眼联盟 的情报共享，和其他四国对加拿大的信任了。

玛格丽特.麦凯格-约翰斯顿女士因此担心说，政府要求运营商拆除华为设备的期限过长。

这意味着在未来两年到四年间，加拿大依然可能处于中国的监控威胁当中，这令人担心。 引自 玛格丽特·麦凯格-约翰逊

她认为，华为公司与中国政府的密切联系令人不安，因为中国《情报法》规定，中国国内任何组织和公民要依法支持、协助和配合国家情报工作。同时，国家会对这些个人和组织给予保护。

去年二月初，加拿大安全情报局（CSIS）局长大卫·维格诺（David Vigneault）在公开讲话中罕见警告说，加拿大成为敌对外国政府的 攻击目标 ，通过间谍行动及外国影响力运作来达到“政治、经济、和军事上的优势”，而且点了中国和俄国的名字。