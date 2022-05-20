猴痘进入加拿大，两例确诊，病毒专家正在对一些疑似病例进行调查

本星期魁北克省蒙特利尔地区已有两名患者被确诊。这是加拿大首次出现确诊猴痘病例。谭咏诗说，目前这种疾病对公众的威胁并不大，但是研究人员还是要查明为何这种通常只存在于中非和西非地区的疾病会进入加拿大和其他西方国家。目前已知的大部分疑似感染者并没有去非洲旅行或与去过那里的人有过密切接触。

猴痘病毒分为刚果株系和西非株系。刚果株系猴痘病毒的病死率可达10%，西非株系仅有1%。猴痘症状包括发热，剧烈头痛，淋巴结肿大，肌肉酸痛，背痛，浑身乏力和皮疹及皮肤病变。

感染猴痘病毒通常是因为长时间近距离接触患者的呼吸道分泌物或皮肤病变。这意味着医护人员和患者家属的感染风险更高。

猴痘病毒与天花病毒属于 表兄弟 ，这意味着天花疫苗对预防猴痘有效，也意味着没有接种过天花疫苗的人更容易感染猴痘。

（CBC，John Paul Tasker， adaptation en chinois par Wei Wu )