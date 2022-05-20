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【专访】"润"到厄瓜多尔，付静：一不留神成了女主角
"我的中国梦就是去纽约"：影片《空》
加拿大首都渥太华正在举办
拉丁电影节，当中，来自厄瓜多尔的独立电影《空，Vacio》讲述一个中国女孩偷渡、追求梦想的故事，全程使用中文对白，很有新意。
《空》在乌拉圭的蒙特维迪亚国际电影节上得到了最佳影片，并参加了韩国釜山电影节以及日本大阪电影节。
加广中文台采访了影片的女主角的扮演者付静，目前，她是厄瓜多尔一所大学的中文老师。
她向记者讲述了自己如何无意间成了这部电影的女主角，自己对这个不惜一切代价
润到厄瓜多尔的女孩的理解，以及她的个人经历。
我的中国梦就是去纽约
付静扮演的女孩名字叫做蕾（Lei)。她从深圳坐船偷渡，到达厄瓜多尔，并且付钱，要蛇头把她送去美国纽约。
影片展现在这个过程中，她在厄瓜多尔和不同背景华裔交流的细节，有当地的蛇头，有和她同船偷渡的王，也有为快乐的当地小伙子。
我的中国梦就是去纽约。
付静告诉记者，为了这句台词，她和影片导演保罗·维纳加斯（Paul Venegas)曾经讨论了很久，因为她希望更加理解蕾的心理。
最终她觉得，蕾去纽约，不是要实现中国的梦想，而是要实现自己的梦想，开一个美发店。
梦想这种东西不是一定的，有一个固定的定义，它是用自己的方式去实现的。
为什么要
润？
采访话题自然而然谈及最近中文网络上火爆的话题
润，Run，在过去两个月，移民、润再次成为大家热议的话题。
那付静为什么离开中国，还定居“冷门”的厄瓜多尔？
在试镜的时候，导演也问过她：为什么要出国？
我说，我不知道，就是一直有一种感觉，想在我人生的某个时间里，生活在一个遥远的地方。其实，不是中国多么不好，只是我不喜欢生活压力，我不是特别“有上进心的那种”，我就是对外面的世界充满幻想，想要尝试不同的东西。我就出来了，尽管是厄瓜多尔。
听到这句话，导演眼睛一亮，或许在那一刻，他看到了自己心目中的女主角。
付静介绍，自己来自西安，从小都是个好学生、
乖乖女，按部就班读书、上大学、考研、找工作。
不过，安静的外表下，她始终有个去远方的念头。
读研究生的时候，她先是去了美国旅行，那是她第一次出国；然后，还曾经揣着1000澳元，独自去澳洲两个星期，成了个沙发客。
读研究生二年级的时候，一个偶然的机会改变了她的命运。
孔子学院正在招聘海外汉语志愿者教师，她开始动了出国的念头。
最终，她通过了选拔，被分配前往厄瓜多尔。
当时，她对厄瓜多尔一无所知，
还以为它在非洲呢。
2014年4月，付静到达了厄瓜多尔，并没有计划要在厄瓜多尔待多久。
在两年的志愿者教师合同结束之后，她就直接和厄瓜多尔当地的大学签了合同，成为了全职的汉语老师。
付静看厄瓜多尔：
目前，她和丈夫以及两个孩子一起居住在厄瓜多尔最大城市瓜亚基尔（Guayaquil）。
这里人们非常单纯、简单，生活压力特别小，很舒适。空气、气候、和环境很好，属于热带风格。
这里的饮食习惯和中国也很相似，比如喜欢吃豆类，喜欢喝汤，广东餐馆很受欢迎。
最近这几年，很多华裔来到这里，聚集在唐人街一代，主要是小商店、商贩、和餐馆。
一不留神成了女主角
2017年的五月，一个朋友发了一个消息：厄瓜多尔导演正在寻找女主角。
付静开始以为是个骗局，但是，她点进去看了看，发现导演保罗·维纳加斯（Paul Venegas)曾经拍摄过一部关于中国丝绸之路的纪录片，还曾经在中国生活过，会说一些中文。
正因为对中国的关注，导演才对这样一个故事又兴趣。
之后，她参与了试镜，并顺利拿下了女主角。后来，她才了解，导演为此筹备了好几年，而且，在很多地方海选女主角。
付静从来没有演艺方面的经验，是抱着尝试一下的心态接下了这个角色。
因为全片的演员绝大部分不是专业演员，导演提前两个月为他们排练。
最初，付静说台词会紧张，手也不知道该往哪里放。不过，她是个有悟性的女孩，不断导演沟通，找到了这个人物的根本性格。
她逐渐理解了蕾，一个大胆、有梦想，又嬉皮的女孩儿，但也有她天真的一面。
经历了四年多的等待，电影终于上映。付静觉得，这是一次非常独特的体验，不过，也没有给自己带来什么不同和变化。
她很开心，影片能够参加不同的电影节，让不同的观众看到，比自己的期待还要好。