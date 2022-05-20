【专访】"润"到厄瓜多尔，付静：一不留神成了女主角

加拿大首都渥太华正在举办 拉丁电影节 ，当中，来自厄瓜多尔的独立电影《空，Vacio》讲述一个中国女孩偷渡、追求梦想的故事，全程使用中文对白，很有新意。

《空》在乌拉圭的蒙特维迪亚国际电影节上得到了最佳影片，并参加了韩国釜山电影节以及日本大阪电影节。

加广中文台采访了影片的女主角的扮演者付静，目前，她是厄瓜多尔一所大学的中文老师。

她向记者讲述了自己如何无意间成了这部电影的女主角，自己对这个不惜一切代价 润 到厄瓜多尔的女孩的理解，以及她的个人经历。

《空》电影海报。 照片：Radio-Canada / VACIO film

我的中国梦就是去纽约

付静扮演的女孩名字叫做蕾（Lei)。她从深圳坐船偷渡，到达厄瓜多尔，并且付钱，要蛇头把她送去美国纽约。

影片展现在这个过程中，她在厄瓜多尔和不同背景华裔交流的细节，有当地的蛇头，有和她同船偷渡的王，也有为快乐的当地小伙子。

我的中国梦就是去纽约。 引自 蕾，《空》

付静告诉记者，为了这句台词，她和影片导演保罗·维纳加斯（Paul Venegas)曾经讨论了很久，因为她希望更加理解蕾的心理。

最终她觉得，蕾去纽约，不是要实现中国的梦想，而是要实现自己的梦想，开一个美发店。

梦想这种东西不是一定的，有一个固定的定义，它是用自己的方式去实现的。 引自 付静

为什么要 润 ？

影片导演保罗·维纳加斯（Paul Venegas)。 照片：Radio-Canada / VACIO film

采访话题自然而然谈及最近中文网络上火爆的话题 润，Run ，在过去两个月，移民、润再次成为大家热议的话题。

那付静为什么离开中国，还定居“冷门”的厄瓜多尔？

在试镜的时候，导演也问过她：为什么要出国？

我说，我不知道，就是一直有一种感觉，想在我人生的某个时间里，生活在一个遥远的地方。其实，不是中国多么不好，只是我不喜欢生活压力，我不是特别“有上进心的那种”，我就是对外面的世界充满幻想，想要尝试不同的东西。我就出来了，尽管是厄瓜多尔。 引自 付静

听到这句话，导演眼睛一亮，或许在那一刻，他看到了自己心目中的女主角。

《空》剧照，蕾和一起坐船抵达厄瓜多尔的王。 照片：Radio-Canada / VACIO film

付静介绍，自己来自西安，从小都是个好学生、 乖乖女 ，按部就班读书、上大学、考研、找工作。

不过，安静的外表下，她始终有个去远方的念头。

读研究生的时候，她先是去了美国旅行，那是她第一次出国；然后，还曾经揣着1000澳元，独自去澳洲两个星期，成了个沙发客。

读研究生二年级的时候，一个偶然的机会改变了她的命运。

孔子学院正在招聘海外汉语志愿者教师，她开始动了出国的念头。

最终，她通过了选拔，被分配前往厄瓜多尔。

当时，她对厄瓜多尔一无所知， 还以为它在非洲呢 。

2014年4月，付静到达了厄瓜多尔，并没有计划要在厄瓜多尔待多久。

在两年的志愿者教师合同结束之后，她就直接和厄瓜多尔当地的大学签了合同，成为了全职的汉语老师。

付静看厄瓜多尔： 目前，她和丈夫以及两个孩子一起居住在厄瓜多尔最大城市瓜亚基尔（Guayaquil）。 这里人们非常单纯、简单，生活压力特别小，很舒适。空气、气候、和环境很好，属于热带风格。 这里的饮食习惯和中国也很相似，比如喜欢吃豆类，喜欢喝汤，广东餐馆很受欢迎。 最近这几年，很多华裔来到这里，聚集在唐人街一代，主要是小商店、商贩、和餐馆。

一不留神成了女主角

2017年的五月，一个朋友发了一个消息：厄瓜多尔导演正在寻找女主角。

付静开始以为是个骗局，但是，她点进去看了看，发现导演保罗·维纳加斯（Paul Venegas)曾经拍摄过一部关于中国丝绸之路的纪录片，还曾经在中国生活过，会说一些中文。

正因为对中国的关注，导演才对这样一个故事又兴趣。

之后，她参与了试镜，并顺利拿下了女主角。后来，她才了解，导演为此筹备了好几年，而且，在很多地方海选女主角。

付静从来没有演艺方面的经验，是抱着尝试一下的心态接下了这个角色。

因为全片的演员绝大部分不是专业演员，导演提前两个月为他们排练。

最初，付静说台词会紧张，手也不知道该往哪里放。不过，她是个有悟性的女孩，不断导演沟通，找到了这个人物的根本性格。

她逐渐理解了蕾，一个大胆、有梦想，又嬉皮的女孩儿，但也有她天真的一面。

经历了四年多的等待，电影终于上映。付静觉得，这是一次非常独特的体验，不过，也没有给自己带来什么不同和变化。

她很开心，影片能够参加不同的电影节，让不同的观众看到，比自己的期待还要好。