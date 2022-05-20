早就应该作出的决定：各方对加拿大政府禁止华为和中兴通讯参与本国5G网络建设的反应

这个决定在所有人意料之中。分析人士疑惑的是加拿大政府为什么拖了这么长时间。 五眼联盟 的其他四个成员国都早已宣布在本国禁止华为参与5G网络建设，加拿大各大电信公司也已经等不及政府，先后决定在5G网络上不与华为合作。

加拿大革新、科技与工业部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）在解释联邦政府为何此前迟迟不作决定时说，这不是赛跑，政府听取了安全部门的报告，参考了盟国的做法，作出的决定必须符合加拿大利益。这是一个关系到未来几十年加拿大基础设施和国家安全的决定。

加拿大革新、科技与工业部长商鹏飞。 照片：La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Radio-Canada记者布莱-莫兰（Madeleine Blais-Morin）说，加拿大政府的决定被一系列事件推迟了，例如营救被中国关押的两名加拿大人。他们在去年9月获释后，三位与华为去留问题相关的部长在内阁改组中被调任。接下来，新一波疫情到来，然后是俄罗斯大举入侵乌克兰。华为问题被挤下了内阁日程。

中国驻加拿大大使馆对加拿大政府关于华为的决定表示严重关切，并称中国政府将采取一切必要措施保护本国公司的权益。一些分析人士预计中方可能会采取报复措施。不过，中国现在正面临清零防疫造成的经济、社会压力，俄乌战争带来的国际压力。前加拿大驻华大使赵普（Guy St-Jacques）说，中国可能会在从加中贸易中挑几样在别处也买得到的货物，减少或停止从加拿大进口。

曾经担任哈珀政府公关主任的苏达斯（Dimitri Soudas）说，贝尔和泰勒斯等加拿大公司曾经为华为参与加拿大4G网络建设大力游说。加拿大政府在2012年批准了它们的要求。苏达斯认为这是一个错误的、特鲁多政府一上任就应该推翻的决定。英美情报部门的报告早已明确陈述使用华为设备和技术的危险性。苏达斯形容说，它的 后门 使这个网络的保密性如同漏勺。他认为加拿大因此在过去十年中无法得到 五眼 盟国的完全信任。

苏达斯说，经贸关系不应该延展到可能损害国家安全、影响与 五眼 等组织合作的基础设施建设领域。这个问题很复杂，但是加拿大要想清楚的第一件事很简单：中国是不是加拿大、英国和美国的盟友？苏达斯认为，中国政府在俄乌战争上的言行显示答案是否定的。

华为自2008年进入加拿大市场，在加拿大有大约1500名员工，与贝尔和泰勒斯等加拿大电信公司在4G网络建设上有合作。该公司在蒙特利尔商学院有一个无线通讯研究项目，并与安大略合作建立实验室。但是华为在加拿大的业务仅占该公司营业额的1%。

(Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）