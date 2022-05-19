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突发：加拿大政府正式宣布，禁止华为参与加拿大5G网络建设

De petits drapeaux de l'Union européenne, le logo de Huawei et la mention 5G parmi des composantes électroniques.

加拿大政府正式宣布禁止使用华为5G。

照片：Reuters / Dado Ruvic

Yan Liang

这一决定对加拿大国家安全以及外交将产生重大影响。

星期四（5月19号），加拿大政府正式宣布，禁止中国高科技巨头华为参与加拿大的5G网络建设。

加拿大公共安全部部长迈迪辛诺（Marco Medicino)召开记者会，表示5G科技将贯穿全加拿大，涉及加拿大目前以及未来世代的国土与公众安全。加拿大政府将采取一切措施，防止把加拿大置于危险之中。

他还明确表示，加拿大政府就此进行了长时间全面的评估才做出这一 决定，现在是时候做出这个决定了。

加拿大政府还将很快出台能源科技等一系列措施，保证加拿大的发展与安全。

这一决定对加拿大国家安全以及外交将产生重大影响。

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加拿大的情报机构一直警告政府，使用华为5G将对加拿大的国家安全带来重大危险。

而中国驻加拿大大使曾经警告说，禁止华为参与 5G 将发出一个非常错误的信号，并且会带来后果。

加拿大是“五眼联盟”中，最后一个做出这个决定的国家。而这一决定也让加拿大与英、美、澳、新保持了一致。

尽管现任自由党特鲁多政府早在2019年就称，正在就是否让华为参与5G网络建设进行评估。最终这个决定可谓姗姗来迟。

而当中最重要的因素或许是，在2018年，加拿大警方在温哥华机场逮捕了华为的财务总监孟晚舟，并展开了将其引渡至美国的审理。而中国随后逮捕了两名加拿大人，康明凯以及麦克.斯帕佛， 被认为是对孟晚舟被捕的报复。

事件一直持续到去年2021年9月才得以解决。

华为方面暂时未就这一决定进行回应。但在过去几年，华为对加拿大的网络投资巨大。

本台将继续关注事态发展与分析。

Michael Kovrig embraces his wife Vina Nadjibulla, right, after arriving at Pearson International Airport in Toronto, Saturday, Sept. 25, 2021. Two Canadians who were imprisoned in China for nearly three years are home. THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn

2021年9月25日，获释后的康明凯与妻子威娜在多伦多机场久久相拥。

照片：The Canadian Press / Frank Gunn

Yan Liang

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