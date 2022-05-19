突发：加拿大政府正式宣布，禁止华为参与加拿大5G网络建设

星期四（5月19号），加拿大政府正式宣布，禁止中国高科技巨头华为参与加拿大的5G网络建设。

加拿大公共安全部部长迈迪辛诺（Marco Medicino)召开记者会，表示5G科技将贯穿全加拿大，涉及加拿大目前以及未来世代的国土与公众安全。加拿大政府将采取一切措施，防止把加拿大置于危险之中。

他还明确表示，加拿大政府就此进行了长时间全面的评估才做出这一 决定，现在是时候做出这个决定了。

加拿大政府还将很快出台能源科技等一系列措施，保证加拿大的发展与安全。

这一决定对加拿大国家安全以及外交将产生重大影响。

加拿大的情报机构一直警告政府，使用华为5G将对加拿大的国家安全带来重大危险。

而中国驻加拿大大使曾经警告说，禁止华为参与 5G 将发出 一个非常错误的信号 ，并且会带来后果。

加拿大是“五眼联盟”中，最后一个做出这个决定的国家。而这一决定也让加拿大与英、美、澳、新保持了一致。

尽管现任自由党特鲁多政府早在2019年就称，正在就是否让华为参与5G网络建设进行评估。最终这个决定可谓姗姗来迟。

而当中最重要的因素或许是，在2018年，加拿大警方在温哥华机场逮捕了华为的财务总监孟晚舟，并展开了将其引渡至美国的审理。而中国随后逮捕了两名加拿大人，康明凯以及麦克.斯帕佛， 被认为是对孟晚舟被捕的报复。

事件一直持续到去年2021年9月才得以解决。

华为方面暂时未就这一决定进行回应。但在过去几年，华为对加拿大的网络投资巨大。

本台将继续关注事态发展与分析。