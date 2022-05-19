BC 省餐饮业急需员工

BC 省餐馆和餐饮服务协会（B.C. Restaurant and Foodservices Association ）的首席执行官兼总裁伊恩·托斯滕森 (Ian Tostenson) 表示，自大流行开始以来，餐饮行业已经流失了大约 35,000 人。

餐饮业竞争员工

他说， 很多人离开了这个行业，因为餐饮业没有稳定的就业机会，他们去了科技领域，医疗保健领域，还有的人去上学。所以现在所有餐馆都在抢人，希望自己能成为吸引雇员的最佳雇主。

温哥华的餐馆目前严重缺乏员工。 照片：offerte par Matthew Senecal-Junkeer

在温哥华市的面包店和咖啡馆 - Faubourg bakery and cafe，老板 Franck Point 开始为他的员工提供免费医疗福利，以此来留住雇员并吸引新员工。

他说， 我们必须改善工作环境，尽量减少压力，提供更多的灵活性，提供其他人，比如竞争对手，不提供的东西。

他接着说， 人手短缺迫使他不得不减少营业时间并简化菜单，开业 11 年来，这是第一次遇到这种情况。

温哥华市的 Maxine's Cafe and Bar 也在拼命寻找更多员工，他们需要在夏季来临前招聘六名新员工。

总经理 Alain Canuel 说， 在过去的三四个月里，我们一直在寻找更多的员工，我们找到了三个人，但又失去了一个人，很多时候是因为工资，竞争越来越难了。

人手短缺危机

BC 省餐馆和餐饮服务协会的伊恩·托斯滕森称，劳动力短缺是一场 危机 ，这让一些餐馆别无选择，只能雇佣经验较少的年轻人。

他说，餐饮行业严重依赖熟练的国际员工，但由于联邦政府的移民审批积压，从海外招聘工人并不容易。