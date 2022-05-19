渥太华: 中国已解除对加拿大油菜籽的 3 年禁令

在周三 (5月18日) 下午发布的联合声明中，加拿大贸易部长 Mary Ng 和农业部长 Marie-Claude Bibeau 说，中国已经恢复了两家加拿大谷物贸易公司的许可证，自 2019 年 3 月以来，这两个公司被禁止向中国出口油菜籽。

联邦政府的声明说：我们欢迎中国取消限制，并立即允许这两家公司向中国出口加拿大油菜籽的决定。

声明还说， 加拿大将始终坚定维护以规则为基础的国际贸易体系和相关争端解决机制，以及以科学为基础的方式解决此类问题。

孟晚舟事件与加拿大油菜籽

2019 年 3 月，中国政府宣布对加拿大公司 - 理查森国际有限公司 （Richardson International Ltd.）和 Viterra Inc. 公司暂停许可证，声称在他们的油菜籽中检测到害虫。

在此之前，2018 年 12 月，中国科技巨头华为公司的首席财务官孟晚舟在温哥华被捕。

2019 年 9 月，加拿大将油菜籽争端提交给世​​界贸易组织，世贸组织争端解决小组于 2021 年 11 月成立，着手解决这一问题。

加拿大是世界上最大的油菜籽生产国. 照片：Radio-Canada

代价昂贵的争议

在这一争议之前，中国市场占到加拿大油菜籽出口市场的 40%。

根据加拿大油菜籽委员会 （Canola Council of Canada）的估计，仅在 2019 年 3 月至 2020 年 8 月期间，这场纠纷就使该行业因销售损失和价格下跌而损失了 15.4 亿加元至 23.5 亿加元。

加拿大是世界上最大的油菜籽生产国，随着乌克兰战争推高农产品价格，目前油菜籽的交易价格创下了历史新高。

油菜籽主要用于生产食用油，但也可用作牲畜饲料和制造生物柴油。

（CBC）