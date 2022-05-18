加拿大 4 月通胀率涨到 31 年来最高： 6.8%

加拿大统计局周三（ 5 月 18 日）报告说，生活成本攀升主要是由于食品和住房成本的增加。

过去一年来，加拿大的食品价格上涨了 9.7%，住房成本上涨了 7.4%。

全球因素，包括乌克兰战争扰乱谷物价格和供应，以及美国爆发禽流感和极端天气事件，共同推高了肉类和农产品的成本。

一些食品的价格增幅如下：

新鲜蔬菜： 上涨 8.2%

新鲜水果： 上涨 10%

肉类： 上涨 10.1%

大米： 上涨 7.4%

面包： 上涨12.2%

咖啡： 上涨 13.7%

意大利面条 上涨 19.6%。

一年来意大利面条涨价近 20%。 照片：Radio-Canada

金融服务集团 Desjardins 的经济学家罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）周三在接受加拿大广播公司 CBC 新闻部的采访时表示： 食品价格上涨是一个全球性问题，我们可以把这些上涨与乌克兰的情况直接联系起来。

他说，加拿大的食品来自世界各地，而我们疲软的加元使进口食品的成本更高。

消费者更为节省，减少浪费

由于物价大涨，加拿大各地的消费者都感受到了压力。

人们在购物时更多地关注是否有减价商品，也有人减少了一次购买食品的数量，冰箱不再像以前那么塞得满满的，以避免浪费。

还有的人说，我们已经减少了下餐馆的频率，而且今年肯定不会外出旅行。

高通胀率迫使人们改变自己的消费习惯。 照片：iStock

（CBC，RCI）